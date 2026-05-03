El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció para todos los contribuyentes del país un cargo extra que deberán afrontar si reúnen las condiciones establecidas por la entidad. El organismo tributario informó que las personas que se encuentren activas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y reciban un determinado monto de dinero en concepto de salario se verán obligados a abonar el Impuesto sobre la Renta (ISR). El ISR es un impuesto que se aplica a los ingresos que percibe una persona, ya sean utilidades de la empresa, salarios o hasta incluso algunos tipos de arrendamientos. Por ejemplo, si el propietario renta una casa a una persona y le cobra un monto de 10,000 pesos al mes, 1,000 pesos serán retenidos como ISR (dicha cantidad es deducible para el dueño de la propiedad). Concretamente, para obtener el porcentaje aplicando una tasa a determinados ingresos, que puede cambiar según el tipo de ingreso y el monto percibido. El mensaje del SAT para todos los contribuyentes del país aplica para quienes trabajen y obtengan ingresos mensuales por encima del salario mínimo; es decir, cobren un salario mayor a 9,587.5 pesos. Las tasas van del 1.92% (ingresos hasta $844.59/mes) al 35% (ingresos mayores a $425,642/mes). La mayoría de asalariados con sueldos entre $10,000 y $30,000 pagan una tasa efectiva de entre 8% y 15%. Quienes quedan exentos, son aquellos cuyos ingresos mensuales se sitúan por debajo del salario mínimo, es decir, aquellos que perciban menos de 9,587.5 pesos mensuales.