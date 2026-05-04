La plataforma de movilidad Uber está lanzando en México una opción para que las usuarias de la app puedan elegir conductoras mujeres. A partir de esta semana se estará implementando de forma gradual en cinco ciudades del país: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Los Cabos y Cancún. “Uber Mujeres es resultado de nuestro compromiso de largo plazo para priorizar la experiencia de las mujeres en la plataforma. Desde el lanzamiento en 2020 de Ellas -la opción que permite a conductoras elegir viajes con mujeres- hemos escuchado que las usuarias quieren tener una función equivalente en la app”, dijo Cecilia Román, Gerente de Comunicación de Uber a través de un comunicado. La nueva opción de Uber cuenta con tres modalidades de uso flexibles. En la primera las usuarias pueden elegir conductoras mujeres para todos los viajes que solicite. Aunque si el tiempo de espera es elevado, el viaje puede ser ofrecido a más conductores. La segunda modalidad permite agendar viajes con anticipación con conductoras, las usuarias pueden programar un viaje con anticipación hasta 30 minutos antes. Y la última modalidad puede elegirse en cada viaje (si no se cuenta con la opción predeterminada). En este caso, si la app no encuentra a una conductora cercana o el tiempo de espera es demasiado largo, le preguntará a la usuaria si desea esperar más o si acepta ser redirigida a un conductor. En los próximos días las usuarias de las ciudades mencionadas recibirán en su correo electrónico y notificaciones de la app más información sobre esta nueva opción. A las usuarias, identificadas inicialmente a partir de un modelo de inferencia mediante inteligencia artificial, se les requerirá realizar una confirmación de género la primera vez que utilicen Uber Mujeres. “Uber Mujeres es una apuesta más integral por brindarles a nuestras usuarias más formas de moverse como ellas decidan. En Uber tenemos la convicción de que si mejoramos nuestra plataforma para las mujeres la mejoramos para todas las personas”, concluyó Román.