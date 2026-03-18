El sistema de pensiones en México está viviendo un cambio profundo. En este contexto, quienes nacieron en 1979 marcan el punto más claro de la “generación de transición”, es decir, aquellos trabajadores que aún tienen la posibilidad de jubilarse bajo la Ley del Seguro Social de 1973 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este esquema se caracteriza por otorgar pensiones de por vida financiadas por el Estado, a diferencia del modelo actual basado en cuentas individuales administradas por las Afores. A continuación, conoce los efectos de la Ley 73 en México y evita problemas con el cobro del dinero correspondiente. Ten en cuenta además los requisitos obligatorios del programa social. La división entre ambos sistemas ocurrió el 1 de julio de 1997, cuando entró en vigor la reforma que instauró el modelo de capitalización individual: La explicación está en la edad mínima para trabajar. En México, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Quienes nacieron en 1979 cumplieron esa edad justo en 1997, lo que les permitió incorporarse al empleo formal antes del cierre del régimen anterior y mantener derechos bajo la Ley 73. Cabe destacar que para cobrar el apoyo económico del organismo es importante cumplir con ciertas condiciones, tales como: Documentación requerida Hay casos particulares para personas nacidas entre 1980 y 1982, ya que la ley permite trabajar desde los 15 años con autorización. Esto abre la posibilidad de que algunos hayan cotizado antes de julio de 1997: Los nacidos en 1979 comenzarán a retirarse entre 2039 y 2044. Aunque cuentan con ventajas del sistema anterior, también deberán enfrentar desafíos económicos importantes.