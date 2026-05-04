Recibir una notificación de crédito fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no es un trámite menor. Implica una deuda reconocida por la autoridad y activa un proceso legal con plazos estrictos que, si no se atienden a tiempo, puede terminar con el embargo de bienes y la venta forzada de propiedades, vehículos o cualquier activo a nombre del contribuyente. El primer paso del proceso es también el más importante: una vez notificado el adeudo, el contribuyente cuenta con 30 días hábiles para pagarlo o garantizarlo. Si ese plazo vence sin que se acredite ninguna de las dos acciones, el SAT queda habilitado para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución y proceder al cobro por la vía forzosa. La garantía del adeudo es una alternativa válida que muchos contribuyentes desconocen. Ofrecer una fianza, hipoteca u otro mecanismo reconocido por el SAT permite detener el avance del proceso mientras se resuelve la situación de fondo, ya sea a través de un acuerdo de pago, una aclaración o una impugnación del crédito fiscal ante las instancias correspondientes. Si el contribuyente no paga ni garantiza dentro del plazo, el SAT emite un documento llamado mandamiento de ejecución. Con ese instrumento legal, personal de la autoridad fiscal acude al domicilio o al lugar donde se encuentren los bienes del deudor y exige la demostración del pago. Si no se presenta el comprobante, se procede al embargo en el acto. Los bienes embargados pueden quedarse bajo resguardo del propio contribuyente o ser trasladados a almacenes habilitados por el SAT. A partir de ese momento, peritos valuadores determinan su valor comercial y la autoridad convoca a un remate: una venta pública en la que el monto obtenido se aplica directamente al importe del adeudo fiscal pendiente. Si el valor obtenido en el remate cubre la totalidad del adeudo, el proceso concluye y la deuda queda saldada. Pero si los bienes subastados no alcanzan para cubrir el monto total, el SAT no da por cerrado el caso: emite un nuevo requerimiento para ampliar el embargo, lo que puede derivar en la retención de más bienes hasta que el adeudo quede completamente cubierto.