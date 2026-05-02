El interés por los pagos retroactivos de pensión en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) creció entre los adultos mayores, especialmente luego de los anuncios sobre ajustes y revisiones en el calendario de depósitos. Ante este panorama, surgieron diversas dudas sobre quiénes pueden acceder a este derecho, en qué casos aplica y cuál es el proceso para solicitarlo. Es importante aclarar que los pagos retroactivos no constituyen un beneficio adicional ni una prestación extraordinaria. Se trata, en realidad, de montos correspondientes a pensiones que debieron haberse entregado en una fecha anterior, pero que por distintas razones no se depositaron a tiempo. Este derecho está respaldado por la Ley del Seguro Social, la cual establece que, si se comprueba que una persona cumplía con los requisitos desde una fecha previa, el instituto debe cubrir los pagos pendientes en una sola exhibición. El IMSS define estos pagos como la entrega acumulada de mensualidades no recibidas por el derechohabiente. Esto puede suceder por: El pago retroactivo procede cuando el trámite se realizó en tiempo y forma, pero la resolución o el depósito se retrasó por causas ajenas al solicitante. También puede aplicarse cuando el IMSS detecta errores en el cálculo de la pensión o inconsistencias en el historial laboral. Sin embargo, si la persona decidió posponer su solicitud, el derecho a reclamar estos pagos puede verse limitado. De acuerdo con la legislación vigente, existe un plazo máximo de un año para reclamar este tipo de adeudos. Es decir, solo se pueden recuperar hasta doce meses de pensión no pagada, siempre que la solicitud se realice dentro de ese periodo. Si se deja pasar más tiempo, se reduce considerablemente la posibilidad de recibir los montos atrasados. Para solicitar un pago retroactivo, es necesario seguir un proceso administrativo. Primero, se debe reunir la documentación que respalde el caso, como: Posteriormente, el interesado debe acudir a la subdelegación del IMSS que le corresponda para solicitar la revisión de su expediente y presentar formalmente la solicitud, indicando los periodos no cubiertos o las diferencias detectadas. Una vez iniciado el trámite, se analizará la información para determinar si procede el pago. Es recomendable dar seguimiento constante y conservar los comprobantes. En caso de que la solicitud sea aprobada, los montos pendientes se entregarán en un solo pago. Si se rechaza, el solicitante puede recurrir a instancias legales.