La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y Vanguard, en colaboración con la UNAM, buscan impulsar la formación de inversionistas minoristas en México, a través de una certificación enfocada en fondos cotizados en bolsa (ETFs por sus siglas en inglés). Esta certificación busca cerrar una de las principales brechas del mercado financiero local que, en paralelo, muestra un incremento exponencial en el número de cuentas de inversión en los últimos años, pero con una participación limitada. Según cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), al cierre de febrero, las cuentas de inversión ascendieron a 24.67 millones de usuarios, equivalente a un crecimiento de más de 2,500% desde 2020 cuando se observó una mayor interacción e interés de los mexicanos por invertir. Sin embargo, BIVA explica que, de los aproximadamente 100 millones de adultos en el país, apenas el 1.2% invierte activamente en acciones o ETFs. En este contexto, la iniciativa entre la bolsa de valores mexicana y Vanguard busca que los estudiantes, emprendedores y pequeños inversionistas cuenten con herramientas para tomar decisiones informadas y construir patrimonio a largo plazo. “Esta certificación ayuda a cambiar esa percepción y entender cómo los ETFs pueden contribuir a su educación financiera para invertir a largo plazo de forma diversificada y disciplinada”, dijo en un comunicado Juan Hernández, director de Latinoamérica en Vanguard y de la Distribución Global de fondos y ETFs UCITS fuera de Europa. La certificación de Vanguard, la segunda mayor gestora de activos del mundo, con 12.3 billones de dólares bajo administración, junto con la infraestructura de mercado de BIVA y el respaldo académico de la UNAM, abordará temas básicos como acciones y bonos, hasta los más avanzados como derivados y gestión de costos. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de Vanguard para fortalecer la educación financiera y ampliar el acceso a los mercados, en un momento en que el crecimiento de plataformas digitales ha facilitado la entrada de nuevos participantes. Para BIVA, el programa representa una apuesta por fortalecer la base del mercado bursátil mexicano, al incentivar que más personas pasen del ahorro a la inversión estructurada.