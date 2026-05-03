El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del tiempo que regirá para la República Mexicana durante el domingo 3 de mayo y emitió una serie de advertencias ante la escalada de temperaturas en distintos estados. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima detalló una por una las entidades federativas del territorio azteca que se verán afectadas por el avance de una onda de calor que llevará a los termómetros a registrar máximas de 45°C. Además, confirmó precipitaciones intensas en algunas regiones del país, que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. El SMN confirmó para el domingo 3 de mayo el avance de una onda de calor sobre los estados de Durango (oeste), Sinaloa (centro), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur), Chiapas (costa), Morelos y Puebla (suroeste). Las entidades federativas en alerta se podrían ver afectadas durante el transcurso de la jornada por un aumento de las temperaturas, con máximas de hasta 45°C según la región. A partir de del domingo 3 de mayo, el frente núm. 48 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Tabasco (este y sur), Chiapas (este y norte) y Quintana Roo (centro y sur), puntuales muy fuertes en Oaxaca (suroeste, noreste y este), Campeche (este, sureste y suroeste) y Yucatán (este), así como chubascos y lluvias fuertes en el centro y oriente de la República Mexicana. La masa de aire polar que impulsa al frente mantendrá evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en Veracruz (centro y sur) e istmo y golfo de Tehuantepec, durante la mañana; y de 40 a 60 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán. Por otro lado, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío sobre el noroeste de México, asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciarán rachas fuertes de viento de 50 a 70 km/h en Baja California y Sonora; así como lluvias aisladas en Baja California. A su vez, el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias y chubascos en zonas del occidente y sur del territorio nacional. Cabe recordar que las lluvias fuertes a intensas, podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos a la hora de circular por la vía pública.