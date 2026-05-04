El Banco del Bienestar envió un importante mensaje a todos los cuentahabientes de la institución que hayan recibido en los últimos días la conocida Tarjeta del Bienestar. Aquellos pensionados del país que se encuentren inscritos para recibir alguna de las asistencias económicas y tengan en su poder el plástico deberán tomar nota de un trámite urgente que tendrán que hacer en mayo. La entidad financiera comunicó a través de sus canales oficiales de comunicación una gestión que no puede esperar y debe realizarse cuanto antes para evitar caer en estafas y perder todos sus ahorros. Estos son todos los detalles que deben tener en cuenta los clientes del banco. El Banco del Bienestar mantiene actualizados a todos los ciudadanos del país sobre las distintas gestiones que deben realizar con sus tarjetas, entre las que se incluye la actualización del Número de Identificación Personal (NIP). Esta cifra de 4 dígitos es un código que sirve para identificar a una persona tanto en la banca electrónica y los cajeros automáticos, como también en otros sistemas tecnológicos. La clave cumple con distintas funciones, y sirve para realizar un gran número de operaciones, como por ejemplo efectuar transacciones o consultar información en línea. Por esta razón, es de suma relevancia que los clientes bancarios modifiquen este código y no lo compartan con extraños, ya que podrían vulnerar sus cuentas y robarse todo su dinero. En este sentido, quienes busquen actualizar y modificar el NIP deberán seguir una serie de sencillos pasos, que incluyen: Acudir al cajero automático del Banco del Bienestar.En el menú principal, seleccionar la opción cambio de NIP.El sistema solicitará un nuevo NIP.Una vez ingresado, confirmarlo. Pedirá volver a ingresar esta clave. El Banco del Bienestar es la institución encargada de dispersar los recursos correspondientes a las distintas asistencias sociales que otorga el Gobierno mexicano, como la Pensión Bienestar para los Adultos Mayores, las pensiones por Discapacidad, la Beca Benito Juárez, entre otros Programas del Bienestar. En este aspecto, los mexicanos que poseen la Tarjeta del Bienestar pueden llevar a cabo distintos tipos de operaciones, tales como: Pagar en establecimientos que cuenten con terminal bancaria como supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, restaurantes, entre otros. Retirar el dinero de manera gradual cualquier día posterior al del depósito en cajeros o ventanillas del Banco del Bienestar.Mantener los recursos en su cuenta y ahorrarlo.Recibir depósitos, ya sean provenientes del Banco del Bienestar u otras instituciones financieras.