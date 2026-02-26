El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzó sus mecanismos de cruce y verificación de datos para confirmar que las deducciones reportadas por los contribuyentes sean efectivas. Este mayor control se refleja en un menor dinamismo en las devoluciones por saldos a favor. Después de que en 2022 las devoluciones alcanzaran un crecimiento anual récord de 28% y superaran el billón de pesos, en 2025 el aumento fue de apenas 4% nominal, con un monto total devuelto de 972,999 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Entre las principales razones se encuentran revisiones más exhaustivas para autorizar o rechazar deducciones, así como la detección de inconsistencias en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por ejemplo, cuando servicios médicos se pagan en efectivo. María José Ríos Cano, administradora desconcentrada de Servicios al Contribuyente D.F. “1” del SAT, explicó que el año pasado hubo mayor controversia debido al análisis detallado de las devoluciones automáticas, particularmente durante la campaña de Declaración Anual en abril. Ríos Cano aclaró que en muchos casos no se negaba por completo el saldo a favor, sino que la autoridad solicitaba información adicional o pedía corregir errores antes de autorizar el depósito. Uno de los problemas más frecuentes sigue siendo el pago de servicios médicos en efectivo, cuando la normativa exige que se realicen mediante medios electrónicos -transferencias o tarjetas- para que sean deducibles. También se detectan casos en los que el pago se hace con tarjeta, pero no corresponde al titular que solicita la devolución, lo que invalida la deducción. Ríos Cano señaló que varios aspectos se revisarán con mayor profundidad, aunque ello no significa que las devoluciones estén canceladas. Tras presentar la Declaración Anual, existe un proceso de aclaración en el que la autoridad puede revisar punto por punto las inconsistencias detectadas. En 2025, al concluir la campaña anual, el SAT implementó de manera paralela una campaña de devoluciones para atender dudas específicas, desde cuentas bancarias mal capturadas hasta casos en los que el contador registraba su propia cuenta para recibir el saldo a favor del contribuyente. Este esquema continuará en 2026, permitiendo que los contribuyentes acudan a oficinas del SAT -incluso sin turno- para recibir orientación sobre por qué algún gasto no fue considerado deducible y, por tanto, no generó saldo a favor. En abril, las personas físicas presentarán la Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Especialistas prevén que el nivel de escrutinio continuará, ya que desde el año pasado la autoridad fiscal intensificó las medidas contra facturación indebida y operaciones simuladas, incluyendo la verificación de la llamada “materialidad”.