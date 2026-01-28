A pocos días de terminar el mes, la Secretaría del Bienestar alertó a sus beneficiarios por la finalización de los pagos de los programas sociales, como es el caso de la Pensión del Bienestar para personas adultas mayores. Se trata del cierre del cronograma de pagos correspondiente a enero.

Tras el cierre de este periodo, los pagos quedarán suspendidos durante febrero y se reanudarán hasta marzo , cuando comience un nuevo bimestre de dispersión de recursos. Por ello, las autoridades reiteraron que no se realizarán depósitos durante el segundo mes del año.

La Secretaría del Bienestar da cierre al calendario de pagos de enero de 2026

Conoce los detalles de esta situación y evita problemas de dinero. Ten en cuenta los requisitos para cobrar el apoyo económico del Gobierno.

Calendario de pagos de Pensión Bienestar en enero de 2026

El último pago de este mes se efectuará el 28 de enero, fecha en la que recibirán el apoyo las personas cuyo primer apellido inicia con las letras W, X, Y o Z. A partir de ese momento, la dispersión de recursos se detendrá y no habrá nuevos depósitos ni en lo que resta de enero ni a lo largo de febrero.

Los apoyos se reactivarán en marzo, correspondiente al bimestre marzo-abril.

📢 ¡Aviso importante!



Beneficiarias y beneficiarios de la #PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #PensiónMujeresBienestar y del #ProgramaMadresTrabajadoras, les comunicamos que del 5 al 28 de enero recibirán los recursos de sus @apoyosbienestar correspondientes al bimestre… pic.twitter.com/xpfOFEpJOk — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) January 5, 2026

Cabe destacar que la Pensión del Bienestar se entrega de manera bimestral. Una vez concluidos los pagos correspondientes al periodo enero-febrero, los beneficiarios deberán esperar hasta marzo para recibir el siguiente depósito, que cubrirá el apoyo del siguiente bimestre.

¿Qué es la Pensión del Bienestar?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, la pensión dirigida a personas mayores de 65 años busca contribuir a su bienestar mediante la entrega de un apoyo económico no contributivo, destinado a mejorar sus condiciones de vida y facilitar el acceso a la protección social.

Este programa está reconocido como un derecho constitucional, lo que obliga al Estado mexicano a garantizar su entrega de manera permanente, independientemente del gobierno en turno. Además, se trata de un apoyo de carácter universal, ya que se otorga a todas las personas adultas mayores que residen en el país, sin distinción de nivel socioeconómico, ideología o creencias.

Requisitos para solicitar la Pensión del Bienestar

Para incorporarse al programa, las personas interesadas deben presentar:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente, como credencial para votar, pasaporte, credencial del INAPAM u otro documento oficial que acredite la identidad.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses o constancia de residencia emitida por la autoridad local.

En caso de que la persona adulta mayor no pueda realizar el trámite de manera presencial, el registro puede llevarse a cabo a través de una persona auxiliar, quien deberá presentar:

Acta de nacimiento. Identificación oficial vigente. CURP. Comprobante de domicilio reciente o constancia de residencia. Documento que acredite el parentesco con la persona adulta mayor, conforme a lo establecido en el Formato Único de Bienestar.