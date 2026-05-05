El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este lunes, 4 de mayo de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 14.24 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 25 km al oeste de Pinotepa Nacional, con una profundidad de 4.7 kilómetros, latitud de 16.288° y una longitud de -98.283°. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Autoridades de protección civil recomiendan, ante un sismo, mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse. Aléjese de ventanas y objetos que puedan caer y no use elevadores; si está en la calle, vaya a zonas abiertas. Tras el movimiento, corte gas y electricidad solo si es seguro y evite encender fuego. Siga información oficial, prepárese para réplicas, revise daños y apoye a personas vulnerables con botiquín y documentos a la mano.