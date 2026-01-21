La Línea 14 del Trolebús se presenta como un proyecto que conectará zonas clave del poniente y sur de la capital. Esta nueva ruta busca atender la creciente demanda de transporte y prepararse para el incremento de movilidad que traerá la próxima Copa del Mundo.

La Ciudad de México (CDMX) avanza con la ampliación del servicio de transporte público. La Línea 14 del Trolebús incorporará nuevas estaciones en su ruta completa, de cara al Mundial 2026, lo que beneficiará a miles de pasajeros nacionales e internacionales.

El Trolebús cambiará la Línea 14 y ahora ofrecerá servicio de Chapultepec al Estadio Azteca

Diseñada para unir espacios emblemáticos como el Bosque de Chapultepec, Ciudad Universitaria y el Estadio Azteca, esta ampliación ofrecerá una alternativa eléctrica, silenciosa y eficiente para miles de usuarios.

¿Qué trayecto seguirá la Línea 14 del Trolebús?

El trayecto del Trolebús se extenderá desde Chapultepec hasta el Estadio Azteca, atravesando corredores residenciales, comerciales y universitarios. Las paradas consideradas hasta ahora incluyen:

Chapultepec

Juanacatlán

La Salle

Patriotismo

San Pedro de los Pinos

San Antonio

Mixcoac

Barranca del Muerto

Doctor Gálvez

Estadio Olímpico Universitario

Copilco

Universidad

Papatzin

Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca / Estadio Banorte)

conexión directa entre zonas de alta actividad cotidiana

¿Qué beneficios aportará la Línea 14 del Trolebús?

A continuación, se presentan los aspectos más relevantes para la **movilidad** de la Ciudad de México.

Mejor enlace sur–centro : conectará áreas del sur con el centro y poniente, lo que permitirá una reducción en los tiempos de traslado para estudiantes, trabajadores y residentes.

Transporte eléctrico : la operación con trolebuses refuerza el compromiso hacia opciones de movilidad más limpias y de menor impacto ambiental.

Desahogo del transporte actual : proporcionará una alternativa a las rutas saturadas, especialmente en zonas universitarias y habitacionales.

Acceso a eventos masivos: al extenderse hasta el Estadio Azteca, facilitará la movilidad durante partidos, conciertos y espectáculos, contribuyendo a la disminución del tráfico vehicular.

¿Qué tarifa tendrá el Trolebús en 2025?

El costo depende del servicio: la tarifa general en la CDMX es de 4 pesos, mientras que el Trolebús Elevado tiene un precio de 7 pesos. En el caso de la ruta Chalco–Santa Martha, el pasaje inicia en 13 pesos, o 20 si se requiere conexión con las Líneas 10 y 11.

Todos los accesos del Trolebús se pagan exclusivamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada. Además, se prevén posibles ajustes tarifarios en el AMBA durante 2024 y 2025.