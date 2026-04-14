En 2026, los programas de la Secretaría del Bienestar mantienen diversas opciones de apoyo económico, y una de las más destacados es Jóvenes Construyendo el Futuro, que brinda hasta 9,580 pesos mensuales a mexicanos que buscan capacitarse y adquirir experiencia laboral. Este programa del Gobierno de México está dirigido a personas de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni tienen empleo. Su propósito es facilitar su incorporación al mercado laboral mediante capacitación práctica en centros de trabajo, además de ofrecer un apoyo económico mensual y cobertura médica. Conoce los requisitos obligatorios impuestos por las autoridades y cobra el dinero, en caso de corresponder. A continuación, los detalles. Para formar parte del programa social, es necesario cumplir con estos requisitos: El registro puede hacerse en línea o en módulos autorizados, dependiendo de la disponibilidad en cada entidad. Las convocatorias se abren por periodos, por lo que conviene revisar las fechas oficiales. El proceso de inscripción es sencillo: Una vez aprobado, el beneficiario inicia su capacitación y recibe el apoyo mensual siempre que cumpla con su asistencia y actividades. Además del depósito mensual, el programa social ofrece: En muchos casos, los centros de trabajo optan por contratar a los participantes una vez concluido el proceso de formación.