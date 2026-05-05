En el transcurso de este lunes, 4 de mayo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Oaxaca a las 15.19 horas y ha tenido una magnitud de 5.6 en la escala de Richter. El punto central de este fenómeno natural se reportó a 24 km al oeste de Pinotepa Nacional, con una profundidad de 9 kilómetros, latitud de 16.329° y una longitud de -98.272°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente. Protección Civil informó hoy recomendaciones ante sismos: identificar zonas seguras, practicar agacharse, cubrirse y sujetarse, preparar un kit de emergencia, alejarse de ventanas y objetos sueltos, evitar elevadores y atender solo canales oficiales para una evacuación ordenada.