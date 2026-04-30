Claudia Sheinbaum, confirmó este martes uno de los movimientos más relevantes dentro de su gabinete: la salida de Ariadna Montiel de la Secretaría de Bienestar. En su lugar, designó a Leticia Ramírez, una figura con amplia trayectoria dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. El anuncio fue difundido mediante un video grabado en Palacio Nacional y compartido en las redes sociales de la mandataria. La propia Montiel fue quien tomó la decisión de dar un paso hacia el costado. Horas después del anuncio oficial, la ahora exfuncionaria reveló a través de sus redes sociales que presentó su renuncia con el objetivo de contender por la dirigencia nacional de Morena, el partido gobernante que atraviesa un proceso interno de renovación de liderazgos. Su salida se da en un contexto político particular: Morena celebrará en los próximos días su VIII Congreso Nacional Extraordinario, donde se prevé la designación de nuevas autoridades partidistas tras la próxima partida de Luisa María Alcalde, quien asumirá como Consejera Jurídica de la Presidencia a partir del 1 de mayo. Los nuevos nombramientos hacia el interior del partido tendrán vigencia hasta octubre de 2027. Para sustituir a Ariadna Montiel, Claudia Sheinbaum eligió a Leticia Ramírez, una funcionaria con quien mantiene un vínculo de años forjado desde el trabajo territorial del movimiento. No es una cara nueva en el Gobierno de México: anteriormente ocupó el cargo de titular de la Secretaría de Educación Pública durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo que le da experiencia directa en la gestión de dependencias de alto impacto social. La presidenta destacó la trayectoria compartida con la nueva funcionaria y subrayó que su designación no es casual, sino el resultado de una relación de confianza construida a lo largo de muchos años de militancia y trabajo conjunto dentro de la Cuarta Transformación. Una de las dudas más inmediatas que generó el relevo fue el futuro de los apoyos que millones de mexicanos reciben a través de la Secretaría de Bienestar. Al respecto, Claudia Sheinbaum fue contundente: los programas sociales no están en riesgo, porque ya forman parte de la Constitución Política y no dependen de quién ocupe el cargo al frente de la dependencia. La mandataria dejó en claro que nadie puede eliminar las pensiones para adultos mayores ni ningún otro beneficio de bienestar garantizado en la Carta Magna. El mensaje apuntó a tranquilizar a los beneficiarios y evitar cualquier tipo de especulación sobre una posible interrupción o recorte de los apoyos en medio de la transición administrativa.