En el transcurso de este lunes, 4 de mayo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Oaxaca a las 15.29 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter. El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 25 km al suroeste de Pinotepa Nacional, con una profundidad de 8.6 kilómetros, latitud de 16.273° y una longitud de -98.28°, según la información preliminar compartida por las entidades. La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada. Ciudad — Autoridades de Protección Civil recordaron hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que caen; no usar elevadores; contar con mochila de emergencia y seguir indicaciones oficiales, atentos a posibles réplicas.