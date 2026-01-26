La última semana de enero transcurrirá con los últimos depósitos de la Pensión Bienestar para los adultos mayores que aún no lo hayan recibido.

El Banco del Bienestar le transferirá las sumas de dinero restantes al sector poblacional de edad más avanzada que se encuentre registrado en esta asistencia y cumpla con las condiciones establecidas.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Pensión Bienestar?

La Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores constituye una de las asistencias económicas más solicitadas en el territorio azteca.

Los jubilados de México que cobren la Pensión Bienestar y aún no hayan visto acreditado su dinero, recibirán la transferencia en las próximas horas. (Foto: Archivo)

Este apoyo financiero forma parte de los Programas del Bienestar que asigna el Gobierno mexicano a los sectores de la población más vulnerables.

Entre ellos, se figuran los adultos mayores, que deben reunir una serie de condiciones para ser considerados elegibles:

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

¿Qué otros ciudadanos pueden cobrar la Pensión Bienestar?

Además de los jubilados, el Gobierno de México asiste a otros sectores de la población que pueden estar atravesando por un contexto de vulnerabilidad, tales como mujeres, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Niños y niñas hijos de madres trabajadoras

Ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño de recién nacido hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, o hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad de una niña o niño con discapacidad.

Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).

Acta de nacimiento de cada niña o niño que solicita inscribir.

Clave Única de Registro de Población (CURP) de cada niña o niño, así como de la madre, padre solo o tutor.

Comprobante de domicilio reciente (agua, luz, teléfono, predial o constancia de residencia) en original y copia.

Escrito libre bajo protesta de decir verdad de la madre, padre solo o tutor en el que se señale si trabaja, busca trabajo o si está estudiando. En caso de estar estudiando, se deberá presentar una constancia de estudios emitida por la institución donde estudia.

Cartas de no afiliación al IMSS e ISSSTE, las cuales pueden tramitarse e imprimir desde el portal de internet de las instituciones (se excluye de este requisito a los tutores).

En el caso de las niñas y niños con discapacidad, cuando ésta no sea visible, se requerirá certificado médico original emitido por alguna institución pública del sector salud o por un médico con cédula profesional, especialista en el tipo de discapacidad.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,300 pesos.

Personas con discapacidad

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

En caso de que el o la solicitante del programa no pueda acudir personalmente al registro, tiene derecho a nombrar a una persona auxiliar para que acuda en su representación quien, a su vez, deberá presentar una identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco con la persona con discapacidad.

Tener entre 0 y 64 años (aplica para la gran mayoría de las entidades federativas del país).

Tener hasta 29 años, en caso de residir en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro.

Monto de dinero que reciben bimestralmente: 3,300 pesos.

Mujeres

Tener entre 60 y 64 años de edad .

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

Acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial)

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

Monto de dinero que reciben: 3,100 pesos.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar la última semana de enero?

Los depósitos de la Pensión Bienestar, al igual que el resto de las asistencias gubernamentales que otorga la Secretaría del Bienestar, se dispersan por orden alfabético.

Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro según la letra inicial de su primer apellido:

Lunes 26 de enero: letra S .

Martes 27 de enero: letras T, U y V.

Miércoles 28 de enero: letras W, X, Y y Z.