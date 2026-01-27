Cierran varias estaciones del Metro CDMX por mejoras en el transporte público

Las estaciones Zócalo y Allende de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX) permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, conforme a lo informado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC). Los trenes no realizarán ascenso ni descenso de usuarios en ninguna de estas dos estaciones .

Por otro lado, el Metro ha comunicado un nuevo cierre: el de la estación Garibaldi, que conecta las Líneas 8 y B. En consecuencia, las autoridades del transporte público han instado a los pasajeros a tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes en sus traslados.

Cierran 10 estaciones del Metro CDMX y advierten suspensión de transporte hasta nuevo aviso (foto: archivo).

Conozca los detalles de esta medida y consulte el comunicado oficial. El servicio será suspendido hasta nuevo aviso.

Estaciones del Metro CDMX que se encuentran cerradas

De manera repentina, se ha confirmado la suspensión del servicio de transporte público en:

Isabel la Católica (Línea 1)

Salto del Agua (Líneas 1 y 8)

Balderas (Líneas 1 y 3)

Bellas Artes (Líneas 2 y 8)

Razones del cierre de estaciones del Metro CDMX

El director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava, informó que Pino Suárez (L1 y L2) ha quedado fuera de operación “hasta nuevo aviso”. Posteriormente, comunicó que no hay servicio en Hidalgo (L2 y L3) ni en Revolución (L2). En todos los casos, los trenes pasan sin detenerse .

Estas suspensiones son parte del operativo de seguridad y movilidad que se ha implementado en el Centro Histórico debido al desfile cívico-deportivo por el aniversario de la Revolución Mexicana, cuyo recorrido este año iniciará en el Zócalo y finalizará en el Monumento a la Revolución.

Opciones de movilidad en la Ciudad de México

Para acceder al Centro Histórico se sugieren Lagunilla (Línea B) y Guerrero (Línea 3). Para sustituir el servicio de Zócalo y Allende, el STC recomendó utilizar las estaciones: