Conocer las fechas y el calendario oficial es vital para no perder el cobro y planear gastos básicos en este inicio de año.

Los pagos de la Pensión Bienestar enero-febrero 2026 ya empezaron a circular en la primera semana del mes, marcando el arranque de un ciclo clave para millones de personas adultas mayores y otros grupos inscritos en este programa social federal.

A continuación, te explicamos quiénes reciben el apoyo este mes, cómo organizar el calendario de pagos por apellidos y qué recomendaciones seguir si aún no te ha llegado el depósito.

Quiénes reciben los pagos de Bienestar en enero 2026

Los pagos de enero de 2026 corresponden al primer bimestre de la Pensión Bienestar y están dirigidos a adultos mayores de 65 años y a mujeres de 60 a 64 años que ya forman parte del programa . El apoyo se deposita de manera directa en la Tarjeta Bienestar y se entrega de forma escalonada, conforme a un calendario oficial por apellido.

Conocer las fechas y el calendario oficial es vital para no perder el cobro y planear gastos básicos en este inicio de año.

El monto se mantiene en niveles similares a los del año pasado, aunque no se descartan ajustes a lo largo de 2026 en función del salario mínimo y la inflación.

Calendario oficial de pagos: fechas y organización por apellidos

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026 se organiza con base en la letra inicial del primer apellido del beneficiario, un esquema que busca evitar aglomeraciones en sucursales y facilitar el acceso ordenado al apoyo económico.

De esta forma, el esquema de dispersión contempla lo siguiente:

Los depósitos suelen iniciar durante la primera semana de enero.

El calendario se extiende hasta finales del mes, de forma escalonada.

En ciclos anteriores, los pagos comenzaron alrededor del 5 de enero y se prolongaron hasta el 30, según la letra del apellido.

Las autoridades recomiendan consultar el calendario oficial publicado por la Secretaría de Bienestar, ya sea en su sitio web o en sus redes sociales, para confirmar el día exacto que corresponde a cada beneficiario.

Tener claridad sobre estas fechas permite planear el cobro sin contratiempos y evita traslados innecesarios a sucursales del Banco del Bienestar o módulos de atención.

Recomendaciones para cobrar y qué hacer si no recibes el pago