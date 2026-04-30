Ariadna Montiel Reyes dejó la Secretaría de Bienestar el 28 de abril de 2026 para enfilarse hacia la dirigencia nacional de Morena. La salida, confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, fue presentada como parte de un reajuste estratégico dentro del gobierno federal. Montiel, quien había sido ratificada en el cargo en julio de 2024, eligió las redes sociales para hacer su anuncio con un video dirigido a los servidores de la nación. En su video, la exfuncionaria agradeció el trabajo territorial de quienes operan los programas sociales con una presentación en música suave de fondo y un tono marcadamente emocional. Destacó el orgullo de haber trabajado bajo el principio de “primero los pobres”, evocó la atención de emergencias en Acapulco —donde su equipo durmió en campamentos improvisados— y subrayó que su decisión responde a la necesidad de seguir contribuyendo al proyecto de la Cuarta Transformación desde otro espacio. Sheinbaum reconoció públicamente la labor de Montiel y le deseó éxito en su nueva etapa. La mandataria describió el movimiento como un paso natural dentro de la reorganización del partido y el gobierno, en un momento en que Morena afina su estructura de cara a las elecciones de 2027. Como parte de este relevo, Leticia Ramírez Amaya fue designada nueva titular de la Secretaría de Bienestar. La funcionaria cuenta con experiencia previa como secretaria de Educación Pública y es identificada como una colaboradora cercana a Sheinbaum desde el trabajo territorial. La exsecretaria confirmó que competirá por la presidencia nacional de Morena, un cargo que la colocaría en posición clave para definir candidaturas, trazar alianzas y fortalecer la estructura del partido rumbo a 2027. En su posicionamiento, citó los principios del Humanismo Mexicano y agradeció la confianza tanto del expresidente Andrés Manuel López Obrador como de la actual mandataria. Su gestión al frente de Bienestar estuvo marcada por la expansión de las pensiones para adultos mayores, la implementación de nuevos apoyos, la atención a zonas rurales y la coordinación de brigadas territoriales en todo el país. Fue también una de las principales operadoras de la política social que consolidó estos programas como derechos constitucionales.