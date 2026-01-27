El Banco del Bienestar advirtió a pensionados y jubilados: estas cuentas bancarias podrían permanecer bloqueadas en enero (foto: archivo).

Antes del comienzo de febrero, los jubilados de México que se encuentren inscritos a la Pensión para el Bienestar y aún no hayan cobrado su dinero, recibirán su depósito durante los últimos días del mes.

El Banco del Bienestar mantiene fijado el calendario de pagos de esta asistencia. Quienes reúnan los requisitos establecidos, podrán ver acreditado el monto correspondiente en las cuentas bancarias de la entidad.

Últimos depósitos de la Pensión Bienestar: cuándo se vuelve a cobrar y cómo anotarse

Los depósitos de la Pensión Bienestar son de los más esperados tanto por los beneficiarios mexicanos como por los ciudadanos del territorio azteca que buscan acceder a una ayuda financiera para afrontar sus distintos gastos.

EL Banco del Bienestar entregará los últimos depósitos de la Pensión Bienestar a los jubilados que reúnan una serie de requisitos. (Foto: Archivo).

Con las últimas transferencias en curso, los miembros del sector poblacional de edad más avanzada que aún no se hayan registrado y busquen saber qué necesitan para formar parte, deberán tomar nota de los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa

Cabe recordar que las pensiones se entregan cada dos meses. Esto implica que el próximo cobro, y dado que los últimos depósitos se realizaron en enero, se llevará adelante en marzo. Aún restan confirmar fechas.

¿Quiénes cobran los últimos depósitos de la Pensión Bienestar?

El Banco del Bienestar lleva a cabo las transferencias de dinero correspondientes a los Programas del Bienestar por orden alfabético.

Este esquema que maneja el Gobierno mexicano para las asistencias gubernamentales que otorga la Secretaría del Bienestar implica la asignación de una fecha de cobro del mes según la letra inicial de su primer apellido.

Con el mes de enero en su etapa final, la Pensión Bienestar se otorgará a los adultos mayores que tengan la Tarjeta del Bienestar y se apelliden con las siguientes letras: