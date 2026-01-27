La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha comunicado que, a partir de 2026, se implementarán nuevas disposiciones en el Servicio Militar Nacional (SMN), reafirmando el carácter obligatorio del servicio para aquellos que cumplan con los requisitos establecidos. Actualmente, los hombres deben cumplir con este sistema, ya sea por nacimiento o naturalización.

Desde 2020, la participación de las mujeres en el organismo es voluntaria. Sin embargo, se anticipa que las reglas del SMN serán otras a partir del próximo año, por lo que se recomienda estar atentos al comunicado oficial emitido por las autoridades competentes.

Sedena cambió el Servicio Militar Obligatorio en 2026

La Sedena advierte que todos los ciudadanos aptos deberán prestar servicio en el Ejército o la Armada, desempeñando funciones que se ajusten a sus capacidades.

¿Cuáles son las novedades del nuevo servicio militar?

La Sedena ha comunicado que una de las modificaciones más significativas será la duración de la etapa de adiestramiento, la cual se estructurará de la siguiente forma:

Organización de la duración del adiestramiento.

Implementación de nuevas metodologías.

Evaluación continua del progreso de los soldados.

Etapas del Proceso

Alistamiento Sorteo Reclutamiento Adiestramiento Liberación

bola blanca o azul

13 sesiones de adiestramiento

Primer escalón: 14 de febrero al 9 de mayo de 2026

Segundo escalón: 1 de agosto al 24 de octubre de 2026

Centros de Adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea

Esta reducción implica pasar de 44 a 13 sesiones y de tres meses continuos a dos posibles ventanas para cumplir el programa.

El significado de los colores en el servicio militar

El resultado del sorteo determina la forma de cumplir con el **servicio militar**:

Bola negra: a disponibilidad, sin necesidad de acudir cada sábado

Bola blanca o azul: encuadrados, asistencia obligatoria

Remisos: personas que no realizaron el trámite a los 18 años

El Servicio Militar Nacional fue establecido en 1940 en el artículo 5 constitucional. Su objetivo no es la formación de soldados de carrera, sino promover la responsabilidad social, la disciplina, los valores, el respeto a los derechos humanos, la equidad de género y otras competencias cívicas .

Desde el año próximo, el cumplimiento se ajustará a un total de 13 sábados consecutivos, lo que representa un periodo aproximado de tres meses. Este esquema se organizará en dos etapas durante el año y aplicará para los hombres y mujeres que se inscriban de manera voluntaria y resulten seleccionados con “bola blanca” o “bola azul” en el sorteo.