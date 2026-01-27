El pasaporte y la visa americana son considerados documentos indispensables para aquellos que tienen la intención de viajar a Estados Unidos, ya que, salvo por determinadas excepciones , las autoridades migratorias los requieren en cada control para permitir el ingreso.

No obstante, millones de viajeros logran cruzar la frontera hacia el territorio estadounidense de manera legal y segura, presentando otro tipo de documentación, siempre que el viaje se efectúe por tierra o por mar.

A continuación, se detallan los documentos pertinentes y cómo estos pueden facilitar el ingreso al país.

Documentos necesarios para ingresar legalmente a Estados Unidos sin visa ni pasaporte

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los ciudadanos canadienses que ingresen a Estados Unidos por tierra o por mar no solo pueden utilizar su pasaporte para verificar su identidad; también tienen la opción de presentar cualquiera de las siguientes credenciales adicionales:

Permiso de conducir mejorado

Tarjeta de identificación mejorada

Tarjeta NEXUS o FAST/EXPRESS

Tarjeta de inscripción en SENTRI

Estos documentos permiten realizar visitas de hasta 6 meses.

En el caso de los niños y adolescentes, los requisitos y documentos aceptados varían en función del tipo de viaje a realizar, por lo que se aconseja verificar el sitio web oficial de CBP antes de viajar.

¿Cuáles son los requisitos para obtener una visa americana para ingresar a Estados Unidos?

Si bien Estados Unidos y Canadá mantienen un esquema de entrada flexible, donde los canadienses no requieren visa para hacer turismo, existen situaciones en las que sí deben tramitar una visa americana.

Esto aplica para comerciantes que viajan bajo la categoría Treaty Trader y para familiares de residentes permanentes que planean establecerse en territorio estadounidense.

Las autoridades aclaran que “no existe un tiempo mínimo que los canadienses deban esperar para volver a ingresar a Estados Unidos tras concluir su estadía”. Aun así, recomiendan demostrar ante los oficiales de CBP vínculos firmes con Canadá, especialmente cuando surja la sospecha de que intentan residir en EE.UU. sin declararlo.