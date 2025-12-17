El SAT alertó a los pensionados por el cobro de impuestos

A partir de 2026, un grupo de jubilados y pensionados cobrarán menos dinero en su apoyo económico, dado el cobro de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Algunos adultos mayores deberán cubrir el Impuesto sobre la Renta (ISR), lo que impactará directamente en su asistencia mensual.

En detalle, un grupo de personas jubiladas que perciben su pensión a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) notará una disminución en el monto que recibe mensualmente. La razón es que deberán cubrir las obligaciones negociables por una parte de sus ingresos por pensión.

Los pensionados y jubilados de México deben pagar Impuesto Sobre la Renta al SAT

Conoce los detalles de esta disposición y evita problemas con el dinero. Ten en cuentas las condiciones impuestas por las autoridades fiscales a nivel nacional.

¿Quiénes pagan impuestos en México?

Hasta ahora, no todos los pensionados estaban sujetos a este gravamen; sin embargo, con los lineamientos fiscales vigentes, quienes sobrepasen determinados niveles de ingreso deberán contribuir, de manera similar a como lo hacen los trabajadores en activo que pagan impuestos sobre su salario u otras percepciones.

¿Qué es el ISR y para qué sirve?

Se calcula únicamente sobre el excedente de un límite establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. En específico, las pensiones que superen el equivalente a 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales estarán sujetas al pago del impuesto sobre la porción que pase ese tope.

La UMA es un valor que se actualiza cada año y sirve como referencia para definir obligaciones fiscales y legales.

Como referencia, si el número mensual mantiene valores cercanos a los de 2025, quienes perciban una pensión superior a aproximadamente 51,000 pesos al mes comenzarán a tener retenciones.

El impuesto no se aplica al total de la pensión, sino solo a la cantidad que excede el límite establecido.

Este ajuste no implica una reducción directa por parte del IMSS o el ISSSTE, sino la aplicación de la normativa fiscal que considera gravable una parte del ingreso por jubilación.

Dado que para muchas personas la pensión es su principal fuente de recursos, el pago de impuestos puede representar una merma en su poder adquisitivo, especialmente en un escenario de inflación y aumento de gastos.

¿Qué pensionados pagan impuestos?

La medida no afecta a todos los pensionados. Aquellos cuyo ingreso mensual se mantenga por debajo del umbral de las 15 UMAs continuarán recibiendo su pensión completa, sin retenciones de ISR por este concepto. Además, como las reglas fiscales y el valor de la UMA se actualizan cada año, es recomendable mantenerse informado sobre los montos vigentes y las obligaciones correspondientes ante el SAT.