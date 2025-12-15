La gobernadora del Estado de México (Edomex), Delfina Gómez Álvarez, anunció la creación del Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense, un nuevo organismo que tendrá a su cargo el diseño, la operación y la supervisión de los teleféricos, el Trolebús y del Tren Ligero Texcoco–La Paz. Su puesta en marcha está prevista para el primer trimestre de 2026.

Según informó Gómez Álvarez, el organismo será responsable de brindar el servicio público de transporte de pasajeros a través de trenes rápidos y ligeros, así como de teleféricos, trolebuses y servicios complementarios. Todos ellos serán impulsados por energía eléctrica o híbrida y de bajas emisiones.

Edomex inaugurará el Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense en 2026

El punto a favor más destacados que es que los sistemas podrán operar en trayectos subterráneos, a nivel de superficie o elevados, ya sea de manera directa o mediante concesionarios.

¿Cuándo funcionará el Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense?

El decreto establece que el nuevo sistema de transporte entrará en vigor el 2 de marzo de 2026 y funcionará como un organismo público descentralizado, asignado a la Secretaría de Movilidad (Semov).

Para su operación, se conformará un Consejo Directivo durante los primeros días de abril. Además, el Sistema contará con una Dirección General, cuya persona titular será designada y removida por la gobernadora, a propuesta de quien encabece el organismo.

Una vez que el decreto entre en vigor, los recursos humanos, materiales y financieros, así como las previsiones presupuestales del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem) relacionadas con la operación, administración, mantenimiento y control del transporte público por teleférico, serán transferidos al nuevo Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense.

¿Qué beneficios tendrá el Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense?

Entre las principales atribuciones del organismo destacan:

Planeación

Coordinación

Construcción

Administración

Operación

Control

Evaluación de los sistemas de transporte público eléctricos o híbridos

Estas funciones abarcarán modalidades de capacidad baja y media, como rutas alimentadoras o pretroncales, así como servicios de alta capacidad o masivos dentro del sistema estatal.