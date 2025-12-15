La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió que los recursos acumulados en las cuentas de cesantía y vejez de ciertos jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no son reintegrables. El fallo estableció que ese dinero forma parte del financiamiento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del instituto, y no de un ahorro disponible para retiro en una sola exhibición.

Durante años, un grupo de jubilados de la entidad gubernamental sostuvo que había una vía para recuperar un dinero que consideran propio. Las cifras, que podían evidenciarse en sus cuentas individuales, alimentaron la expectativa que rápidamente se transformó en reclamo colectivo y movilización nacional. Sin embargo, puertas adentro del IMSS, la respuesta siempre fue la misma.

Fuentes internas del instituto señalan que no existe margen jurídico para devolver esos recursos, a pesar de que los montos aparezcan reflejados en las cuentas de cesantía y vejez. La discusión, lejos de ser administrativa, quedó atrapada en una definición legal que ya fue revisada por la máxima autoridad judicial del país.

Suprema Corte e IMSS: por qué el dinero de cesantía y vejez no se devuelve

Esta medida se aplica considerando a los trabajadores que ingresaron antes de 2008 y se jubilaron bajo el esquema conocido como jubilación dinámica, previsto en el contrato colectivo de trabajo. En este régimen, las aportaciones del trabajador y del patrón no se concebían como un fondo individual, sino como un mecanismo solidario que garantiza el pago del salario de jubilación de por vida.

Cabe resaltar que el punto central del conflicto no es menor, ya que se trata de miles de pesos acumulados durante la vida laboral que, según los jubilados inconformes, deberían ser entregados. Sin embargo, el trasfondo del sistema de pensiones del IMSS y la resolución de la Suprema Corte han marcado un límite definitivo.

Jubilación dinámica del IMSS y el reclamo de los jubilados inconformes

La jubilación dinámica, vigente desde 1989, asegura que las personas jubiladas reciban incrementos proporcionales cada vez que hay aumentos salariales para el personal en activo. Por eso, muchos jubilados continúan cobrando ingresos equivalentes a una plaza similar vigente, aún décadas después de haber dejado el servicio.

Desde el IMSS se insiste en que los descuentos a la cuenta de cesantía y vejez fueron aportaciones obligatorias y no un ahorro voluntario. En este contexto, la devolución de recursos ocurrida en el pasado fue calificada como un error operativo, no como un derecho adquirido, aunque eso generó expectativas en grupos como la Unión Nacional de Comités del IMSS A.C. en Puebla, que mantiene activo el reclamo en distintos puntos del país.