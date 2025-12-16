El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha confirmado que proporcionará financiamiento a los trabajadores con Afore que deseen realizar mejoras en su vivienda sin la necesidad de dejarla como garantía. Se trata de una excelente oportunidad para aquellos mexicanos que deseen acceder a un préstamos con buenas condiciones.

El crédito Mejoravit Solo para Ti ofrece la posibilidad de acceder a recursos destinados a remodelaciones, ampliaciones o reparaciones, constituyendo una opción práctica y segura para invertir en el hogar.

El Infonavit da créditos para mejorar al vivienda en México

Conoce los detalles de esta alternativa y obtén el dinero que necesitas para mejorar tu calidad de vida.

¿Qué es el crédito Mejoravit para trabajadores?

El crédito Mejoravit Solo para Ti ofrece a los trabajadores con Afore la posibilidad de acceder a un capital que va desde 10,000 pesos hasta un máximo de 163,030.21 pesos, dependiendo del saldo disponible en su Subcuenta de Vivienda.

Es importante destacar que el monto otorgado no puede superar el 90% del saldo acumulado , lo que garantiza que el financiamiento se ajuste a la capacidad del derechohabiente.

Además, este esquema se caracteriza por aplicar tasas de interés fijas, las cuales varían según la cantidad solicitada. Para créditos de hasta 41,273.47 pesos, la tasa anual es del 10%, mientras que para montos superiores se establece un 11% anual.

Esto permite que los solicitantes puedan planificar sus pagos de manera clara y segura, facilitando la realización de remodelaciones, ampliaciones o reparaciones en su vivienda sin comprometerla como garantía.

Pasos para conseguir 160,000 pesos a través del Infonavit

Para acceder a esta opción financiera, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios, que son:

Ser derechohabiente con relación laboral vigente. Estar registrado en una Afore y tener los datos biométricos actualizados.- Autorizar consulta en buró de crédito No contar con un crédito activo en el organismo público. Habitar la vivienda a mejorar o realizar obras en un inmueble a nombre de familiares cercanos. La suma de edad más el plazo del crédito no debe superar los 70 años en los hombres y los 75 en las mujeres.

Pasos para obtener un crédito de Infonavit para la mejora de tu vivienda

Obtener el crédito implica un proceso de solicitud estructurado que se inicia en Mi Cuenta Infonavit, donde el trabajador verifica su elegibilidad y el monto disponible.

El trámite puede iniciarse de manera presencial en un Centro de Servicio Infonavit (CESI) o en línea. Una vez formalizado el crédito, se dispone de un plazo máximo de 9 meses para aplicar los recursos en las mejoras del hogar.

Posteriormente, tras autorizar la consulta en Buró de Crédito y seleccionar el plazo, el siguiente paso fundamental es la elaboración de un proyecto y presupuesto de obra detallado.

Para formalizar la solicitud, el derechohabiente deberá reunir la documentación requerida, que incluye: