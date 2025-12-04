Diciembre trae consigo una de las prestaciones más esperadas del año: el aguinaldo. Sin embargo, para un importante segmento de trabajadores, esta gratificación llegará con deducciones significativas por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La diferencia entre lo que marca la nómina y lo que finalmente se deposita puede alcanzar varios cientos de pesos, dependiendo del ingreso mensual de cada persona.

La legislación fiscal contempla un tope de exención equivalente a 30 días de salario mínimo , cantidad que para este ejercicio se proyecta en 8,400 pesos. Todo monto que supere esta cifra quedará sujeto a retención, lo que implica que trabajadores con ingresos medios y altos experimentarán una reducción automática en su pago de fin de año.

Las deducciones por ISR afectan principalmente a empleados que superan el tope de exención fiscal establecido. Fuente: Shutterstock.

Los rangos salariales que enfrentarán las mayores retenciones fiscales en diciembre

Quienes perciben entre 18,000 y 21,000 pesos mensuales verán cómo su aguinaldo legal de 15 días supera el umbral exento. Con salarios diarios que van desde 600 hasta 700 pesos, sus gratificaciones oscilarán entre 9,000 y 10,500 pesos brutos, pero el excedente sobre los 8,400 pesos quedará gravado con tasas que pueden alcanzar hasta 21%.

El impacto real varía según cada caso: un empleado con ingreso de 18,000 pesos mensuales perderá entre 90 y 126 pesos de su aguinaldo, mientras que alguien que gane 21,000 pesos podría ver una retención de hasta 441 pesos. Estos descuentos se aplican exclusivamente sobre la porción gravable, no sobre el total de la prestación.

Cómo cambia el panorama fiscal cuando las empresas otorgan aguinaldos superiores a la ley

Las compañías que ofrecen bonificaciones de 30 días en lugar del mínimo legal enfrentan un panorama tributario completamente distinto. En estos casos, el aguinaldo iguala o supera el salario mensual completo, generando montos gravables considerablemente mayores que pueden llegar a 12,600 pesos de excedente para quienes ganan 21,000 pesos por mes.

Las empresas con aguinaldos generosos ven incrementadas las retenciones fiscales sobre sus empleados. Fuente: Shutterstock.

Las retenciones en estos escenarios pueden alcanzar los 2,000 pesos o más, aunque el trabajador todavía recibe una cantidad neta sustancialmente superior a la del aguinaldo mínimo. Un empleado con salario de 20,000 pesos y aguinaldo de 30 días podría llevarse entre 17,720 y 18,110 pesos netos, frente a los 9,664 a 9,760 pesos que recibiría con la prestación legal básica.

Qué sucede con los trabajadores de reciente ingreso y cómo afecta el tiempo laborado

El cálculo proporcional beneficia significativamente a quienes no completaron el año calendario . La normativa laboral garantiza el pago fraccionado según los meses trabajados, y en muchos casos este monto reducido queda por debajo del límite de exención, eliminando cualquier retención fiscal.

Un ejemplo concreto: una persona que ingresó a mitad de año con salario de 21,000 pesos mensuales tendría derecho a un aguinaldo proporcional de 5,250 pesos por seis meses laborados. Esta cantidad no alcanza los 8,400 pesos exentos, por lo que se recibe íntegramente sin deducciones del Impuesto Sobre la Renta.

La autoridad tributaria establece estas reglas de manera uniforme para todos los empleados formales del país, sin importar el sector económico o la región geográfica. Los patrones están obligados a realizar las retenciones correspondientes antes del 20 de diciembre, fecha límite establecida por la Ley Federal del Trabajo para la entrega de esta prestación anual.