De cara a 2026, cada vez más trámites exigen contar con documentación actualizada. Esto ocurre, por ejemplo, en los registros a programas sociales o en la apertura de cuentas bancarias, donde la Clave Única de Registro de Población (CURP) se mantiene como uno de los requisitos indispensables.

En el caso de los niños y adolescentes, también se necesita que tengan al día su documentación, especialmente de la CURP biométrica. Por ello, es importante conocer los detalles de este procedimiento y cumplir con las disposiciones oficiales.

Trámite obligatorio de la CURP biométrica en México

A continuación, todo lo que necesitas saber sobre cómo tramitar este documento para menores de edad y en qué lugar se puede realizar el procedimiento de manera sencilla.

¿Cómo sacar CURP biométrico para niños?

La CURP es un documento oficial que contiene datos personales. En su versión biométrica incorpora información adicional como:

Huellas dactilares

Fotografía

Firma

Escaneo del iris de ambos ojos

Este nuevo formato busca ofrecer un registro más completo y confiable, que también facilite a las autoridades la localización de personas desaparecidas. Por ello, se recomienda a la población actualizarlo cuanto antes.

Para iniciar el trámite es necesario agendar una cita ante el Registro Nacional de Población (Renapo) y presentar la documentación completa.

Menores de 18 años, se solicita lo siguiente:

El menor debe acudir acompañado de su madre, padre o tutor.

Acta de nacimiento original.

Carta de naturalización o documento migratorio, en caso de aplicar.

CURP certificada ante Renapo.

CURP con registro biométrico de al menos uno de los padres o del tutor.

Identificación oficial con fotografía del menor (credencial escolar, cartilla de vacunación, pasaporte u otra similar).

Identificación oficial vigente con fotografía de la madre, padre o tutor (INE, pasaporte, cartilla del servicio militar, cédula profesional, licencia de conducir, entre otras).

Documento que acredite la tutela legal, cuando corresponda.

Correo electrónico del adulto responsable para autorizar el trámite.

¿Dónde se debe tramitar la CURP biométrica?

Actualmente, el trámite solo puede realizarse de manera presencial en un módulo ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. El punto de atención se encuentra en la calle Londres número 102, colonia Juárez, a unos pasos de la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metro y cerca de la estación Hamburgo de la Línea 7 del Metrobús.

¿Cuándo va a ser obligatoria la CURP biométrica?

Hasta el momento, las autoridades señalaron que la CURP biométrica es un trámite voluntario. Sin embargo, se prevé que en el futuro pueda volverse obligatoria para determinados procesos, lo que implicaría que tanto adultos como menores de edad deban actualizar su registro.

Consecuencias de no tener la CURP biométrica en México

Solicitud de becas.

Acceso a servicios de salud.

Inscripción o permanencia en programas sociales.

Registros e inscripciones escolares.

Para tranquilidad de la población, las autoridades aclararon que no habrá multas ni sanciones por no contar con este último documento.