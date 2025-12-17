Los pensionados del IMSS cobrarán más dinero desde enero de 2026, por el aumento al programa

A partir de enero de 2026, los adultos mayores en México cobrarán más dinero en el apoyo económico. La medida fue confirmada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y despertó expectativa entre quienes dependen de este ingreso para solventar sus gastos cotidianos.

El ajuste está dirigido a pensionados que se retiraron bajo el esquema de la Ley del Seguro Social de 1973 y que cumplen con determinados criterios. La finalidad es ofrecer un mayor apoyo económico a adultos mayores que no cuentan con respaldo familiar.

La Pensión IMSS dará aumento a los adultos mayores de la Leu 73 Fuente: Shutterstock BearFotos

Conoce los detalles de este ajuste y prepárate para cobrar el dinero correspondiente. Ten en cuenta los requisitos obligatorios impuestos por el organismo.

¿Qué pensionados cobrarán más dinero en 2026?

El organismo indicó que el aumento del 15% beneficiará a los pensionados del régimen de la Ley 73 que viven solos y no tienen familiares registrados como beneficiarios ante el Instituto. Este apoyo se entrega a través de la “ayuda asistencial”, un mecanismo creado para compensar la ausencia de asignaciones familiares.

El beneficio solo se otorga a quienes no tienen cónyuge, concubina o concubinario, hijos menores de edad o estudiantes, ni padres que dependan económicamente de ellos y estén inscritos formalmente en el Seguro Social.

Calendario de pargos de Pensión IMSS en enero de 2026

El incremento se verá reflejado directamente en el pago correspondiente al 2 de enero de 2026 . El monto adicional se integrará a la pensión habitual, por lo que no habrá depósitos extraordinarios ni pagos por separado, sino un aumento incluido en el abono regular.

De esta manera, los beneficiarios recibirán el recurso adicional de forma inmediata, una vez autorizado el apoyo económico.

¿Cómo acceder a la Pensión IMSS?

A diferencia de otros beneficios que se aplican de manera automática, la ayuda asistencial requiere un trámite previo . Las personas interesadas deberán acudir a la Unidad de Medicina Familiar del IMSS que les corresponda y presentar una solicitud formal.

Documentación obligatoria

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Es fundamental que la información coincida plenamente con los registros del Instituto, ya que cualquier inconsistencia puede derivar en la negativa del trámite.