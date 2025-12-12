Los recientes ajustes interpretativos en materia de deducciones del Impuesto Sobre la Renta, ISR, encendieron las alertas entre contribuyentes, luego de que la PRODECON difundiera un criterio que redefine la estricta indispensabilidad de los gastos deducibles. La autoridad recordó que “el carácter de indispensable está vinculado con la consecución del objeto social”, dice el comunicado del organismo.

El criterio actualizado por parte de la PRODECON detalla que solo podrán deducirse los gastos estrechamente relacionados con la actividad económica de cada contribuyente y con su capacidad real para generar ingresos. Esta precisión responde a que “debe tratarse de un gasto necesario para cumplir actividades”, afirmó la institución en el documento.

Impuesto Sobre la Renta.

Nuevo criterio sustantivo aplicable desde 2025

El nuevo criterio 2/2025/CTN/CS-SASEN establece que las deducciones deben vincularse directamente con las actividades generadoras de ingresos, reforzando la exigencia de comprobación documental. Por ello, “deben ser estrictamente indispensables para obtener ingresos”, dice el comunicado de la PRODECON.

El criterio fue aprobado el 27 de febrero de 2025 y será vinculante para la autoridad fiscal, aumentando el nivel de exigencia sobre la justificación de gastos. La medida busca evitar abusos, pues “deben respetar el principio de proporcionalidad”, afirmó la dependencia.

Qué cambia para personas físicas y morales

Con el criterio actualizado, los contribuyentes deberán demostrar que cada gasto deducido influye directamente en la generación de ingresos y no constituye beneficios accesorios o personales. Para ello, “las erogaciones no vinculadas no serán deducibles”, dice el comunicado oficial.

Además, la resolución refuerza que los gastos deben alinearse con el objeto social o la actividad profesional declarada, evitando interpretaciones amplias. Según el documento, “las erogaciones necesarias deben ser reconocidas por el legislador”, afirmó la PRODECON al precisar el alcance del ajuste.

Cómo probar correctamente la estricta indispensabilidad

La PRODECON recordó que la Consulta Especializada seguirá disponible para quienes necesiten certeza jurídica al aplicar el nuevo criterio, permitiendo validar casos específicos. Esto es crucial porque “el requisito deriva de análisis interpretativo”, dice el comunicado institucional.

El organismo destacó que los contribuyentes deben conservar documentación clara, verificable y directamente relacionada con su actividad económica para sostener sus deducciones ante una eventual revisión. De esta manera, “permite generar certeza jurídica respecto al cumplimiento”, afirmó la entidad.