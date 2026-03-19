Para quienes comenzaron a cotizar antes de 1997, el esquema de la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede representar una oportunidad para acceder a una pensión vitalicia superior al promedio actual. No obstante, este beneficio no se obtiene de forma automática, ya que requiere una adecuada planeación, aportaciones constantes y decisiones tomadas en el momento correcto. Elementos como el número de semanas cotizadas, la edad al momento del retiro y el uso estratégico de opciones como la Modalidad 40 influyen en el monto final. A esto se suman cambios recientes que incrementaron los costos y reducido el margen de error. Comprender y gestionar estos factores es clave para maximizar el ingreso en el retiro y evitar afectaciones económicas a largo plazo. La Ley del Seguro Social contempla dos esquemas bajo los cuales los trabajadores pueden acceder a una pensión, y cada uno establece requisitos distintos para su otorgamiento. En la actualidad, el régimen aplicable depende de la fecha en que la persona comenzó a cotizar ante el IMSS: Para saber a qué régimen pertenece cada trabajador, es necesario revisar la fecha de alta en el IMSS. Si el registro fue previo al 1 de julio de 1997, se rige por la Ley 73; en caso contrario, corresponde a la Ley 97. Esta información puede consultarse a través del estado de cuenta de la Afore en la que esté inscrita la persona o mediante la Constancia de Vigencia de Derechos, disponibles en los canales oficiales. También se puede ingresar al sitio del IMSS y solicitar la Constancia de Semanas Cotizadas. Para realizar el trámite, los trabajadores deben contar con la siguiente información: En este esquema, el monto se define a partir del promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas (alrededor de cinco años), así como del total de semanas trabajadas, lo que permite acceder a una pensión fija y respaldada por el IMSS. Entre sus principales ventajas se encuentran la posibilidad de recibir una pensión de por vida, aumentos anuales vinculados al salario mínimo, acceso a servicios de salud para el titular y sus beneficiarios, así como prestaciones por viudez, orfandad o invalidez cuando corresponda.