Una modificación en el calendario encendió las alertas entre jubilados que esperaban su depósito habitual desde el inicio del mes. En medio de un fin de semana atípico marcado por el feriado del Día del Trabajo, los adultos mayores del territorio azteca recibieron la noticia más esperada del mes. Los miembros del sector poblacional de edad más avanzada ya cuentan con fecha confirmada para recibir su pensión en un día distinto al acostumbrado, pero con una particularidad que cambia la percepción del pago para miles de beneficiarios mexicanos. Detrás de este ajuste hay una razón legal y operativa que impacta directamente en la manera en que se organizan financieramente los ciudadanos amparados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El pago de la pensión IMSS correspondiente a mayo de 2026 se realiza durante el transcurso del lunes 4 de mayo, desde las primeras horas de la madrugada. Esto significa que los recursos estarán disponibles prácticamente al iniciar el día. Quienes aún buscan pensionarse mediante el IMSS deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por la ley. Además, el pago puede ser suspendido temporalmente si existen inconsistencias en los datos, falta documentación o no se cumplen ciertos requisitos administrativos. Por ello, revisar la información personal y mantenerse al día con los trámites puede evitar retrasos en futuros depósitos. El motivo del cambio no responde a problemas financieros, sino al calendario oficial. El 1 de mayo es día de descanso obligatorio en México, lo que detiene las operaciones bancarias y obliga a recorrer el depósito al siguiente día hábil. A esto se sumaron el sábado 2 y domingo 3 de mayo, días sin actividad en ventanilla. Por ello, el depósito se recorrió automáticamente al lunes 4, cuando se reactivan las operaciones.