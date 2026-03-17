Un Tribunal Colegiado ratificó la suspensión provisional concedida a un ciudadano que interpuso un amparo contra disposiciones que autorizan la incorporación de datos biométricos a la Clave Única de Registro de Población (CURP), un sistema de identificación que podría enlazarse con distintos registros oficiales, incluidos los de usuarios de telefonía móvil. De acuerdo con la resolución del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, los magistrados determinaron que el recurso de queja presentado por autoridades federales carece de fundamento, por lo que se mantiene vigente la medida cautelar previamente otorgada por una jueza de distrito. Esta suspensión evita que el promovente sea obligado a entregar información biométrica, como huellas dactilares o fotografía, para su integración en la Plataforma Única de Identidad, mientras se resuelve el fondo del amparo. El documento judicial advierte que negar esta medida podría derivar en la aplicación inmediata de las disposiciones impugnadas, obligando al ciudadano a proporcionar sus datos biométricos antes de que se defina si dichas normas son constitucionales. Asimismo, el tribunal consideró que la suspensión no vulnera el interés social ni el orden público, ya que su finalidad es proteger derechos fundamentales vinculados con la privacidad y la protección de datos personales. Se trata de una versión actualizada de la CURP tradicional que incorpora información biométrica, con el fin de reforzar la validación de identidad de las personas en México. Se incluye: Funciona como una identificación oficial tanto en formato digital como físico, facilitando trámites en ámbitos públicos y privados con mayor seguridad, reduciendo el riesgo de suplantación de identidad y permitiendo su integración en la futura Plataforma Única de Identidad Nacional, promovida por el RENAPO y la Secretaría de Gobernación (SEGOB). El trámite se realiza en el RENAPO o en los módulos del Registro Civil habilitados en cada estado. El proceso no tiene costo y se realiza de forma presencial, con el fin de asegurar una correcta captura de los datos biométricos. Cabe destacar que la implementación de la CURP biométrica se hará de forma gradual, con un plan dividido en tres etapas: El plan de implementación se divide en tres etapas: