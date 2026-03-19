El Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que a partir de abril se aplicará un incremento de hasta 15% en las pensiones, con el objetivo de fortalecer el ingreso de las personas jubiladas y apoyar su economía familiar. El ajuste está dirigido exclusivamente a pensionados bajo el régimen de la Ley 73, ya sea por Cesantía en Edad Avanzada o por Vejez. Para alcanzar el porcentaje máximo, es necesario acreditar la existencia de familiares que dependan económicamente del beneficiario. Conoce el detalle de las condiciones a continuación y prepárate para cobrar más dinero a partir del mes próximo. Ten en cuenta además el cronograma oficial del organismo. En este caos, el aumento se calcula sobre la pensión base y varía según las cargas familiares del beneficiario: Para acceder al incremento del IMSS, es indispensable presentar documentos oficiales que respalden la dependencia económica de los familiares, como: Cumplir con estos requisitos es clave para que el ajuste se aplique de forma correcta. Según el calendario oficial, el próximo pago se realizará el miércoles 1 de abril, considerado el primer día hábil del mes. A partir de esa fecha, los adultos mayores podrán acceder a sus recursos mediante depósito bancario o retiro en ventanilla, dependiendo del método que tengan registrado. Si el pago no se refleja en la fecha prevista, es posible comunicarse al 800 623 23 23, seleccionando la opción 3, o bien acudir a su Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar para consultar el estado del depósito y gestionar una aclaración por el dinero no recibido.