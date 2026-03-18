Las instituciones de seguridad social en México, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), exigen la presentación del certificado de supervivencia, un documento obligatorio que permite el cobro del dinero desde el extranjero. En detalle, este documento permite comprobar que el beneficiario sigue con vida y, por lo tanto, mantiene vigente su derecho a recibir la pensión. En caso contrario, es posible que las autoridades suspendan el pago correspondiente hasta que el adulto mayor de fe de vida. Conoce los detalles de esta condición y cumple con las disposiciones del Gobierno, particularmente si tienes residencia fuera de territorio nacional. Ten en cuenta además los requisitos obligatorios para cobrar los apoyos económicos. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que este trámite es fundamental para quienes están pensionados y residen fuera de México. Con su cumplimiento, es posible comprobar su existencia sin necesidad de viajar. El año pasado se dejó de aplicar este requisito para quienes viven en el país, ya que se implementó un sistema de verificación automática que elimina la necesidad de hacerlo de forma presencial. No obstante, los adultos mayores que residen fuera del país deben acudir personalmente al consulado mexicano más cercano para cumplir con este proceso. En cuanto a los plazos, los beneficiarios del ISSSTE deben realizar la verificación durante enero o febrero para el primer semestre, y en julio o agosto para el segundo. Por su parte, los pensionados del IMSS no cuentan con fechas fijas, pero están obligados a comprobar su supervivencia cada seis meses. El trámite es fácil, gratuito y está disponible para quienes viven en el extranjero. Debe efectuarse en el consulado mexicano más cercano a tu lugar de residencia. Para agendar una cita, la SRE ofrece tres opciones: El principal es la credencial de pensionista o tarjeta de filiación, obligatoria en todos los casos. También se recomienda llevar un talón de pago, especialmente si eres pensionado del IMSS o ISSSTE, ya que sirve como comprobante de los depósitos recibidos. Asimismo, se debe presentar una fotografía reciente. En el caso del ISSSTE y otras instituciones, debe ser a color, de frente y tamaño credencial. Para el IMSS, basta con una fotografía actual sin requisitos específicos.