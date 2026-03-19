Millones de trabajadores en México creen que con años de aportaciones en el Seguro Social tienen garantizado su retiro. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede suspender o negar pagos si detecta inconsistencias en el expediente del derechohabiente, y abril se perfila como un mes clave de revisiones internas. Conocer estos errores con anticipación puede marcar la diferencia entre cobrar puntualmente o enfrentar un freno inesperado. Uno de los principales factores de riesgo para los pensionados actuales y futuros radica en la inconsistencias o desactualización de la información contenida en su expediente administrativo. Errores en datos clave —como el nombre completo, la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Número de Seguridad Social (NSS) o el historial laboral— pueden detonar bloqueos automáticos durante los procesos de validación y verificación periódica. Asimismo, la falta de notificación formal de modificaciones en variables relevantes, como el estado civil o la designación de beneficiarios, constituye una contingencia administrativa frecuente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estas omisiones pueden derivar en la suspensión preventiva del pago de la pensión, en tanto se sustancian los procedimientos de aclaración correspondientes, los cuales pueden extenderse durante varios meses dependiendo de la complejidad del caso. Adicionalmente, existe un riesgo jurídico asociado a la aceptación de resoluciones de negativa de pensión sin una revisión técnica previa. En numerosos casos, los solicitantes que consintieron dichas resoluciones sin asesoría especializada pudieron haber renunciado, de facto, a derechos que eran susceptibles de impugnación o regularización conforme a la normatividad vigente. Dos factores concentran la mayoría de los casos en que el IMSS interrumpe o deniega el acceso a una pensión vitalicia. El primero es haber retirado la totalidad de los recursos acumulados en la Afore. Bajo el régimen de la Ley 97, este movimiento cancela automáticamente la posibilidad de recibir una pensión mensual de por vida; solo queda disponible la figura de negativa de pensión, que muchos aceptan sin comprender sus consecuencias a largo plazo. El segundo factor es no alcanzar el número mínimo de semanas cotizadas requerido según el régimen aplicable. Este problema se agrava cuando el trabajador pasó años en la informalidad o tuvo períodos prolongados sin empleo formal. Aunque se haya regresado al sistema posteriormente, recuperar esas semanas perdidas resulta prácticamente imposible si no se tomaron medidas a tiempo. La planeación anticipada es la única herramienta real contra estos riesgos. Acudir a una Subdelegación del IMSS o ingresar al portal imss.gob.mx para revisar el estado del expediente es el primer paso que cualquier derechohabiente debería dar antes de que llegue una notificación negativa. También es fundamental solicitar la Constancia de Semanas Cotizadas para verificar que todos los períodos laborales estén correctamente registrados, especialmente aquellos correspondientes a empleos en empresas que ya cerraron o que operaban de manera informal. Si hay semanas faltantes, el plazo para gestionarlas tiene un límite: no se puede resolver de un día para otro. Finalmente, revisar que los beneficiarios registrados coincidan con la situación familiar actual y corregir cualquier dato de identidad incorrecto son acciones que deben realizarse con meses —idealmente años— de anticipación. Quienes confíen en que “ya se arreglará al final” son, estadísticamente, los que con más frecuencia se enfrentan a un pago suspendido sin opciones de respuesta inmediata.