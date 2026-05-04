Millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social tienen derecho a atención médica gratuita a través del IMSS Bienestar, el programa que absorbió las funciones del extinto Insabi. El sistema cubre desde consultas generales y medicamentos hasta hospitalizaciones y atención de especialidades, sin costo para el usuario, en unidades médicas distribuidas en todo el país. El programa está dirigido específicamente a la población sin derechohabiencia en el IMSS, el ISSSTE u otro esquema de seguridad social. Según el Gobierno de México, quienes no cuenten con seguro pueden acudir a recibir atención en unidades médicas del IMSS Bienestar, Centros de Salud, hospitales rurales, comunitarios y generales, sin necesidad de estar afiliados a ningún sistema previo. La transición del Insabi al IMSS Bienestar buscó centralizar y fortalecer la atención a este sector de la población. El nuevo esquema opera bajo la coordinación del Instituto Mexicano del Seguro Social y apunta a garantizar servicios de primer y segundo nivel de atención en comunidades donde históricamente el acceso a la salud pública ha sido limitado o inexistente. La atención de primer nivel incluye consulta médica general, atención ambulatoria, control prenatal, planificación familiar, medicina preventiva e inmunizaciones. También contempla el manejo de enfermedades respiratorias agudas, tratamiento antiparasitario, prevención y control de diabetes e hipertensión, seguimiento de cáncer cérvico-uterino y atención básica de urgencias y lesiones. Todos estos servicios incluyen la entrega gratuita de medicamentos asociados a cada intervención de salud. Estos servicios de primer contacto son la puerta de entrada al sistema y están disponibles en los Centros de Salud y unidades médicas del IMSS Bienestar. Su objetivo es resolver la mayoría de los problemas de salud de la población sin necesidad de derivar al paciente a un hospital, reduciendo así la presión sobre los servicios de mayor complejidad. Cuando el caso lo requiere, el IMSS Bienestar también garantiza atención de segundo nivel. Esto incluye urgencias, hospitalización, atención al embarazo, parto y puerperio, laboratorio clínico, rayos X, consulta externa de especialidades y atención a la salud mental. Este nivel de atención se presta en hospitales rurales, comunitarios y generales incorporados a la red del programa. Todos los servicios del IMSS Bienestar son gratuitos, según confirma la página oficial del instituto. Para acceder, basta con acudir a la unidad médica más cercana al domicilio. Conocer de antemano cuál es el centro de salud asignado a la zona puede marcar la diferencia en una emergencia, especialmente en municipios alejados de los grandes centros urbanos.