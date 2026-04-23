El trámite de la Declaración Anual despertó inquietudes entre millones de jubilados en México, sobre todo entre quienes reciben la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llaman a los adultos mayores a cumplir con las obligaciones fiscales. Aunque suele pensarse que el cobro de la pensión está exento de impuestos, en realidad su tratamiento fiscal depende del monto percibido y de las reglas del organismo fiscal. Esto quiere decir que sí existen situaciones específicas en las que hacerlo es necesario para evitar sanciones. Conoce cuáles son los pensionados que están obligados a presentar la declaración anual y evita inconvenientes con las autoridades. Según la normativa vigente, las pensiones están exentas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta cierto límite: 15 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2026 equivale a poco más de 50,000 pesos mensuales. Esto implica que, si una persona: En la mayoría de los casos no deberá pagar ISR ni presentar la Declaración Anual. Esta regla aplica tanto para jubilados del IMSS como del ISSSTE. El SAT establece varios supuestos en los que sí existe la obligación: No cumplir con esta obligación fiscal puede derivar en multas o recargos por parte del SAT, especialmente si el contribuyente estaba obligado. Por ello, es recomendable analizar cada caso de forma individual. Las autoridades dejan en claro que la declaración voluntaria puede resultar en un saldo a favor, sobre todo si se aplican deducciones personales o hubo retenciones indebidas.