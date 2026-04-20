La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, ha anunciado los lineamientos que regirán las horas extra en el marco de la nueva jornada laboral de 40 horas. Este comunicado complementa los avances previamente expuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también informó sobre el incremento al salario mínimo. La reducción de la jornada a 40 horas semanales entrará en vigor el 1 de mayo de 2026 y será el 1 de enero de 2027 cuando se realice la primera disminución de dos horas en los horarios laborales, conforme a lo publicado por la STPS. Esta reforma no solo conlleva un cambio en el tiempo de trabajo semanal -que se reducirá de 48 a 40 horas-, sino que también impacta la regulación del tiempo extra. La STPS ha implementado un esquema para el trabajo extraordinario en 2026: Este nuevo esquema busca regular y optimizar las condiciones laborales, garantizando así el bienestar de los trabajadores en el ámbito del trabajo extraordinario. La Ley Federal del Trabajo estipula en los artículos 173 al 180 que los menores de edad pueden ser contratados bajo determinadas condiciones: El ajuste prevé un aumento del 13%, lo que implica que el salario mínimo se establecerá en 315.04 pesos diarios. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el incremento será del 5%, alcanzando un total de 440.87 pesos diarios a partir del año venidero.