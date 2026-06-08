El Gobierno del Estado de México anunció un incentivo adicional de 300 pesos por tonelada de maíz para productores que comercialicen su cosecha mediante el programa Alimentación para el Bienestar. La medida busca fortalecer la economía rural y mejorar los ingresos de quienes trabajan en el sector agrícola.

La estrategia fue presentada por la Secretaría del Campo (SeCampo), encabezada por María Eugenia Rojano Valdés, quien señaló que este apoyo forma parte de las acciones estatales orientadas a respaldar al campo mexiquense y a las familias dedicadas a la producción agrícola.

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Con este apoyo extra, sumado al precio de garantía establecido por el Gobierno federal, los productores podrán recibir hasta 7,500 pesos por tonelada de maíz durante 2026.

Apoyo económico para productores de maíz en México

La titular de la SeCampo detalló que, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y Alimentación para el Bienestar, se fijó un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada para este año.

A esa cifra se agregan los 300 pesos otorgados por el gobierno estatal, elevando así el ingreso final para quienes comercialicen su producción dentro del programa.

Rojano Valdés destacó que este esquema busca impulsar la actividad agrícola, ofrecer mayor estabilidad económica a los campesinos y reforzar la autosuficiencia alimentaria Edomex.

La funcionaria recordó que en 2025 el programa benefició a alrededor de 1,411 productores mexiquenses, quienes lograron acopiar más de 22,000 toneladas de maíz.

Gracias a ello, el gobierno estatal destinó cerca de 22 millones de pesos en apoyos complementarios, equivalentes a 1,000 pesos por tonelada, lo que representó un importante impulso para el sector agrícola de la entidad.

A partir de los resultados obtenidos, las autoridades decidieron fortalecer y dar continuidad al programa para seguir apoyando la comercialización del maíz en las comunidades rurales.

Programas sociales para productores agrícolas

De forma paralela, este año también se puso en marcha el programa piloto Promaíz Edomex en 27 municipios mexiquenses.

Mediante esta iniciativa, quienes producen maíz híbrido reciben apoyos de 5,000 pesos por hectárea, mientras que los productores de maíz nativo pueden acceder a incentivos de hasta 6,000 pesos por hectárea.

El programa además contempla recursos destinados al mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola, con el propósito de elevar la productividad y disminuir costos operativos en las unidades de producción.

Las autoridades consideran que estas acciones ayudarán a mejorar el rendimiento de los cultivos y a fortalecer la competitividad del campo mexiquense.

Mujeres en el sector agrícola

La secretaria María Eugenia Rojano informó que las mujeres productoras tendrán prioridad en caso de que los recursos comiencen a ser insuficientes. La funcionaria resaltó que esta medida busca reconocer el labor dentro del desarrollo agrícola y económico de las zonas rurales del Estado de México.

Asimismo, autoridades estatales y federales realizaron reuniones informativas con productores de distintas regiones para brindar orientación sobre los programas:

PROMAÍZ EDOMEX

COPREGME 2026

En estos encuentros participaron representantes de la SADER y de Alimentación para el Bienestar, quienes reiteraron el compromiso de trabajar de manera conjunta para fortalecer la producción de maíz y mejorar las condiciones económicas de las familias campesinas mexiquenses.