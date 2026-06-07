El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició la revisión de pensiones en México, por lo que crece la incertidumbre entre miles de jubilados. En detalle, el organismo reforzó la verificación de expedientes y comenzó a suspender o cancelar pagos al detectar posibles irregularidades, medida respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La estrategia del IMSS busca depurar el sistema y asegurar que los recursos públicos sean destinados únicamente a quienes cumplen con lo establecido en la Ley del Seguro Social.

El endurecimiento de los controles no responde a decisiones arbitrarias, sino a criterios legales que permiten retirar pensiones cuando se comprueba alguna anomalía.

¿Por qué me pueden quitar la pensión?

El IMSS fortaleció sus mecanismos de supervisión con apoyo del criterio de la SCJN, que avaló la cancelación de pensiones en casos donde existan inconsistencias, simulación laboral o incumplimiento de requisitos legales.

Gracias al cruce de información con instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Registro Civil, el instituto ha detectado irregularidades con mayor facilidad. Bajo este esquema, la suspensión de pagos forma parte de una política enfocada en proteger la estabilidad financiera del sistema pensionario.

Pensionados del IMSS que podrían perder la prestación

El IMSS identificó diversos perfiles que podrían enfrentar sanciones o incluso la pérdida definitiva del beneficio:

Personas que simularon relaciones laborales mediante empresas fantasma para aumentar semanas cotizadas. Jubilados que regresaron a trabajar en condiciones incompatibles con su tipo de pensión. Beneficiarios que cobran dos pensiones que legalmente no pueden coexistir. Trabajadores que reportaron aumentos salariales irregulares antes de jubilarse. Pensionados por invalidez que continúan desempeñando actividades similares sin reportarlo.

Irregularidades que pueden provocar la suspensión de la Pensión IMSS

Además de estos perfiles, el instituto detectó prácticas frecuentes que pueden derivar en la cancelación temporal o definitiva del pago mensual:

Reincorporarse al trabajo sin respetar los plazos establecidos por la ley.

No actualizar datos personales o biométricos.

Cambios en el estado civil en pensiones por viudez, como matrimonio o concubinato.

No acudir a revisiones médicas obligatorias en casos de invalidez.

Cobrar apoyos o asignaciones familiares de manera indebida.

El respaldo de la SCJN

La Suprema Corte sostuvo que el derecho a la seguridad social no puede mantenerse mediante prácticas fraudulentas. Con este criterio, el IMSS tiene facultades no solo para cancelar pensiones, sino también para exigir la devolución de recursos obtenidos irregularmente en casos graves.

La resolución fortalece una política de vigilancia más estricta y aumenta la supervisión sobre quienes reciben este tipo de prestaciones.