La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha dado a conocer los lineamientos que regularán las horas extra en el contexto de la nueva jornada laboral de 40 horas.

Este anuncio complementa los avances previamente informados por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también anunció el incremento al salario mínimo.

La reducción de la jornada a 40 horas semanales entró en vigor el 1 de mayo de 2026 y será el 1 de enero de 2027 cuando se lleve a cabo la primera disminución de dos horas en los horarios laborales, según lo publicado por la STPS.

Esta reforma no solo implica un cambio en el tiempo de trabajo semanal -que se reducirá de 48 a 40 horas-, sino que también afecta la regulación del tiempo extra.

Eliminan las horas extras en todo el país: el Gobierno da marcha atrás con las chambitas que daban más dinero a fin de mes.

Cómo serán las horas extras a partir de ahora

La STPS ha establecido un esquema para el trabajo extraordinario en 2026:

Se permitirán hasta 4 horas triples por semana como tope máximo.

El límite de horas extra dobles aumenta de 9 a 12 horas semanales, siempre de carácter voluntario.

Queda prohibido el trabajo extra para personas menores de edad.

¿Qué trabajadores están excluidos de realizar horas extras?

La Ley Federal del Trabajo establece en los artículos 173 al 180 que los menores de edad pueden ser empleados bajo ciertas condiciones:

La contratación de adolescentes de 15 a 17 años es permitida; aquellos que sean menores de 15 años tienen prohibido trabajar.

Es necesario obtener autorización escrita de madre, padre o tutor.

La jornada laboral para este grupo no debe exceder las seis horas diarias.

No se les permite realizar horas extras bajo ninguna circunstancia.

Condiciones adecuadas para trabajadores.

Transición hacia la jornada de 40 horas.

¿Cuál fue el aumento del salario mínimo en 2026?

El ajuste contempla un aumento del 13%, por lo que el salario mínimo será de 315.04 pesos diarios.

En la Zona Libre de la Frontera Norte, el incremento será del 5%, alcanzando los 440.87 pesos al día a partir del próximo año.