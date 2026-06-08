Instalará una nueva base naval y convertirá a este país de América Latina en una superpotencia militar.

Washington confirmó la construcción de una nueva base naval en El Callao, el principal puerto de Perú y uno de los más importantes del Pacífico sudamericano. La inversión superará los 1,000 millones de dólares.

Una ubicación de alto valor estratégico

El Callao es un nodo clave para el comercio entre América Latina y Asia, el control de rutas marítimas en el Pacífico y operaciones logísticas y de defensa.

Su posición geográfica convierte a esta base en un punto de alto peso estratégico para Estados Unidos en la región.

Qué incluye la inversión

Los recursos se destinarán a:

modernizar infraestructura portuaria

incorporar tecnología avanzada

fortalecer la presencia militar estadounidense en América Latina.

El impacto para la región

El nuevo plan para instalar una base naval en territorio peruano.

La instalación refuerza la influencia de Estados Unidos en América Latina, puede modificar el equilibrio geopolítico frente a otras potencias y eleva la relevancia de Perú en el escenario global.