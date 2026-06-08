Washington confirmó la construcción de una nueva base naval en El Callao, el principal puerto de Perú y uno de los más importantes del Pacífico sudamericano. La inversión superará los 1,000 millones de dólares.
Una ubicación de alto valor estratégico
El Callao es un nodo clave para el comercio entre América Latina y Asia, el control de rutas marítimas en el Pacífico y operaciones logísticas y de defensa.
Su posición geográfica convierte a esta base en un punto de alto peso estratégico para Estados Unidos en la región.
Qué incluye la inversión
Los recursos se destinarán a:
- modernizar infraestructura portuaria
- incorporar tecnología avanzada
- fortalecer la presencia militar estadounidense en América Latina.
El impacto para la región
La instalación refuerza la influencia de Estados Unidos en América Latina, puede modificar el equilibrio geopolítico frente a otras potencias y eleva la relevancia de Perú en el escenario global.