El Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB) ha regresado 4,458 millones de pesos a trabajadores que reclamaron sus ahorros desde cuentas inactivas en las Afores. La cifra abarca desde la creación del organismo hasta el cierre de 2025, según su informe trimestral octubre-diciembre dado a conocer en los últimos días. El monto equivale a casi el 18% del total de recursos que fueron transferidos al Fondo como capital inicial. Solo en el último trimestre del año, las devoluciones sumaron 901.26 millones de pesos. Además de devolver ahorros, el FPB ha pagado desde su creación un total de 289.61 millones de pesos en complementos directos a pensiones de trabajadores, cumpliendo así con su otro mandato principal. El FPB fue creado en 2024 para complementar las pensiones de trabajadores de la generación Afore que al jubilarse ganaran menos que el promedio salarial, con el objetivo de que recibieran hasta el 100% de su último salario. Para financiarse, el gobierno reformó las leyes del IMSS, el ISSSTE y el Infonavit para transferir al Fondo los ahorros acumulados en cuentas inactivas de personas de 70 años o más no reclamados. Sin embargo, la legislación preservó el derecho de recuperar esos recursos es imprescriptible. Eso significa que cualquier trabajador o familiar puede acudir al IMSS o al ISSSTE en cualquier momento para solicitar el retorno de sus ahorros, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde la transferencia. Para respaldar esas devoluciones, el FPB reportó reservas específicas por 16,763 millones de pesos al cierre de 2025, suficientes para cubrir la totalidad de los recursos transferidos desde cuentas inactivas si todos fueran reclamados al mismo tiempo. En términos de patrimonio total, el Fondo cerró el año con 55,356 millones de pesos, equivalente al 74% de los 31,753 millones con los que arrancó operaciones en junio de 2024.