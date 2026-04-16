Las tres estaciones del Trolebús Santa Martha–Chalco que se construyen sobre el viaducto elevado de la autopista México–Puebla estarán listas hasta mediados de mayo, y ya no el 30 de abril como estaba previsto originalmente, según informó Juan Hugo de la Rosa. El funcionario explicó que la empresa encargada de las estaciones Teotongo, La Virgen y Xico solicitó una prórroga de algunos días, debido a las complicaciones que generó trabajar sobre una autopista de cuota que permanece en operación constante. Según detalló, el objetivo es que para mediados de mayo quede liberada la superficie de rodamiento de la autopista, de modo que ya no sea necesario intervenir la parte baja del viaducto. Aun así, aseguró que los trabajos presentan un avance importante. De la Rosa señaló que el principal obstáculo fue a imposibilidad de suspender por largos periodos la circulación vehicular, lo que obligó a realizar maniobras más complejas y en horarios limitados. Explicó que las labores que requieren cierres parciales suelen realizarse por la noche, mientras que durante el día se avanza en actividades que no afecten el tránsito. En cuanto al resto del proyecto, afirmó que no existen problemas relevantes, ya que el componente financiero de la línea avanza conforme a lo previsto. La construcción del transporte público está a cargo del gobierno del Estado de México, mientras que la operación corresponderá al gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con el convenio firmado con participación del gobierno federal. Finalmente, el titular de la Sistema de Estacionamiento Medido Operativo Virtual (Semov) indicó que no se aplicarán sanciones a la empresa constructora, al considerar que existen razones justificadas para el retraso en la entrega de las estaciones.