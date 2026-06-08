Durante mucho tiempo, la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue considerada uno de los esquemas de pensión más favorables para los trabajadores en México. Sin embargo, este sistema atraviesa un cambio radical, ya que llegará el momento en que ya no habrá personas que puedan jubilarse bajo estas reglas.

Aunque no existe una reforma que haya eliminado este régimen de forma oficial, el paso del tiempo está reduciendo cada vez más el número de trabajadores que cumplen con el requisito esencial para pertenecer a la Ley 73.

A continuación, los detalles sobre el panorama en México.

¿Qué pasa con la Ley 73 del IMSS?

La Ley 73 únicamente aplica para quienes comenzaron a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997. A partir de esa fecha entró en vigor el sistema de cuentas individuales administradas por las Afores, conocido como Ley 97. Desde entonces, todos los nuevos trabajadores formales comenzaron a construir su retiro bajo este nuevo modelo y dejaron de generar derechos dentro del esquema anterior.

Esto significa que el universo de trabajadores bajo Ley 73 ya no aumenta; al contrario, se reduce año con año.

El dato que preocupa a muchos trabajadores próximos al retiro

La inquietud surge porque llegará un punto en que prácticamente ya no existirán nuevos pensionados bajo la Ley 73. Esto no ocurre porque el IMSS vaya a cancelar el sistema, sino por una cuestión generacional.

Quienes comenzaron a trabajar antes de julio de 1997 ya se encuentran en edades cercanas al retiro o incluso ya están pensionados. Conforme avance el tiempo, el número de personas con posibilidad de acceder a este régimen será cada vez menor.

En algún momento simplemente dejarán de existir nuevas solicitudes porque todos los trabajadores que podían acceder ya habrán alcanzado la edad de jubilación.

Las personas que ya obtuvieron una pensión bajo este esquema continúan recibiendo su pago conforme a sus derechos adquiridos y las reglas vigentes.

Lo que está desapareciendo gradualmente no son las pensiones existentes, sino la posibilidad de incorporar nuevos adultos mayores al régimen.

Beneficios de la Ley 73 del IMSS

La Ley 73 fue durante décadas uno de los modelos más valorados porque el cálculo de la pensión depende principalmente de factores como:

Semanas cotizadas.

Salario promedio de los últimos años laborales.

Edad al momento del retiro.

Incrementos por permanencia laboral.

Además, este régimen permite acceder a modalidades como:

Cesantía en Edad Avanzada

Disponible a partir de los 60 años.

Pensión por Vejez

Otorgada desde los 65 años con el porcentaje máximo correspondiente.

Para muchos trabajadores, este esquema representaba ingresos considerablemente más altos que los obtenidos únicamente mediante el ahorro acumulado en una Afore.

Transición de Ley 73 a Ley 97

Desde hace casi tres décadas, el sistema pensionario mexicano funciona principalmente bajo el esquema de cuentas individuales. Esto significa que millones de trabajadores jóvenes ya no construyen su pensión con base en salario y semanas cotizadas, sino a partir del ahorro acumulado en Afore durante la vida laboral.

Por esa razón, en los últimos años se implementaron reformas para:

Fortalecer el sistema Aumentar aportaciones Facilitar el acceso a una prestación económica

Sin embargo, la realidad permanece: nadie que haya comenzado a cotizar después de julio de 1997 podrá pensionarse bajo la Ley 73.