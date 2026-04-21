Los jubilados y pensionados en México no están exentos de cumplir con las obligaciones fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En esta línea, llaman a los adultos mayores a realizar los trámites obligatorios como la Declaración Anual antes de que termine abril. Aquellos que no cumplan con este trámite fiscal pueden sufrir sanciones, sobre todo si los ingresos rebasan los límites que marca la ley. De hecho, el Código Fiscal de la Federación determina que las multas pueden superar los 17,000 pesos, a lo que se suman recargos y actualizaciones por impuestos no pagados, incrementando el monto total a cubrir. Para evitar problemas, los beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deben revisar su situación fiscal antes de que termine el mes. El límite exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de pensión es de 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias llevadas a un cálculo mensual, lo que equivale a 53,493 pesos con base en el valor vigente para 2026. Si los ingresos totales -incluyendo pensión, rentas u otras fuentes- no superan esa cantidad, no existe obligación de presentar la declaración ni de pagar ISR. El SAT precisa que este tope aplica al ingreso mensual total, sin importar la edad o condición de jubilado. En casos donde se reciben varias pensiones, como una del IMSS y otra del ISSSTE, los montos se suman y el límite de exención no se duplica, ya que es único. No reportar de forma correcta los ingresos no evita sanciones, por lo que es fundamental conocer con exactitud la situación fiscal. En esta línea, las autoridades ofrecen herramientas para verificar si hay obligaciones pendientes. Si los ingresos superan el monto establecido, será necesario presentar la Declaración Anual. En algunos casos, esto incluso puede resultar en un saldo a favor, permitiendo recuperar parte de los impuestos pagados. El tiempo estimado para recibir devoluciones automáticas es de aproximadamente 4.5 días, siempre que no se modifique la información precargada. No obstante, el SAT señala que el plazo legal puede extenderse hasta 40 días hábiles después de realizar la solicitud.