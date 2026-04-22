Millones de usuarios en México podrían enfrentar un corte de luz, dado el anuncio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Lo cierto es que aquellos que no actualicen su información antes de que termine abril sufrirán una suspensión en el servicio eléctrico, por lo que resulta importante cumplir con los requisitos que exigen las autoridades. Durante este mes, la empresa solicitó a sus clientes mantener al día ciertos datos clave; de no hacerlo, podrían perder avisos importantes y exponerse a cortes sin previo aviso. Conoce los detalles a continuación y mantente al día con las exigencias impuestas por CFE. De esta manera, evitarás problemas con el servicio eléctrico. El objetivo principal de la CFE es modernizar sus canales de comunicación, pero también mejorar la atención al usuario. Con una base de datos actualizada, puede responder con mayor rapidez ante fallas, enviar notificaciones en tiempo real y ofrecer un servicio más eficiente y personalizado. Quienes no cumplan con esta disposición, quedarán fuera del sistema de comunicación de la empresa, lo que aumenta el riesgo de cortes inesperados. El proceso es sencillo y no requiere documentación compleja. Solo necesitas proporcionar: Ambos datos se vinculan directamente al recibo de luz, permitiendo que la CFE contacte a los usuarios cuando sea necesario. Además, con un teléfono o correo electrónico registrado, las autoridades pueden: En otras palabras, incumplir este norma te hace quedar fuera del sistema de comunicación de la empresa, lo que aumenta el riesgo de cortes inesperados. Puedes hacerlo de forma rápida y gratuita por cualquiera de estos medios: Cabe destacar que el trámite toma solo unos minutos. Es una medida sencilla que puede evitarte problemas mayores con el suministro eléctrico.