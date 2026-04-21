El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reiteró que durante abril todos los contribuyentes obligados deben cumplir con un trámite clave correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Se trata de una gestión que debe realizarse dentro del plazo establecido para evitar problemas fiscales. A través de sus canales oficiales, el organismo advirtió que no completar este proceso puede derivar en sanciones o complicaciones administrativas. Por ello, instó a los ciudadanos a realizarlo con anticipación y contar con la documentación necesaria. El SAT confirmó que la Declaración Anual 2025 para personas físicas debe presentarse durante todo el mes de abril. La fecha límite para cumplir con esta obligación es el 30 de abril de 2026. Este trámite corresponde al reporte de ingresos, deducciones y retenciones del ejercicio fiscal anterior. Es fundamental para mantener en regla la situación fiscal ante las autoridades. La presentación se realiza en línea a través del portal oficial del SAT. Esto permite a los contribuyentes cumplir con el proceso sin necesidad de acudir presencialmente. Las autoridades recomiendan no dejar el trámite para último momento, dado a que la alta demanda en los últimos días puede generar saturación en el sistema y dificultar su envío. Para completar la Declaración Anual, el SAT indicó que los contribuyentes deben contar con su RFC y contraseña. Estos datos son indispensables para ingresar al sistema y realizar el trámite. En caso de tener un saldo a favor igual o mayor a 10,001 pesos, será necesario contar también con la e.firma vigente. Este requisito permite validar la identidad del contribuyente en procesos más complejos. Tener la documentación en orden facilita el llenado de la declaración y reduce el riesgo de errores. Esto también agiliza posibles devoluciones en caso de saldo a favor. El organismo tributario recomienda revisar cuidadosamente la información antes de enviar el formulario. Un error puede generar retrasos o requerimientos adicionales.